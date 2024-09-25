衝一波台東！年底活動大噴發　謝金燕、盧廣仲、動力火車接力開唱

▲乘風破浪姐姐回台後首露臉。（圖／台東縣政府提供）

記者楊漢聲／台東報導

「台東也太狂了，這卡司像跨年吧」，為衝刺觀光，台東年底活動大爆發，花蓮有五月天的「一路向東」演唱會，台東也不落人後，將於11月9、10日連續兩天在台東市海濱公園舉辦「嗨！出發吧來台東」大型演唱會，號召天王天后天團齊聚開唱，26日首公布第一波卡司，包括姐姐謝金燕、盧廣仲、動力火車、吳克群、滅火器、芒果醬MangoJump等超人氣歌手，網路一片暴動聲，粉絲號召揪團衝一波台東，縣府表示，配合年底各項旅遊優惠補助，此刻正是暢遊台東最好時機，同時預告兩天演唱會接下來還有超大咖的天王、天后及天團陸續會公布，絕對讓大家驚聲尖叫，請歌迷手刀卡位訂房、訂車票！

靠著「乘風破浪的姐姐」在對岸成為家喻戶曉巨星的謝金燕，上半年幾乎不在台灣，日夜忙於錄製節目，魔鬼般生活讓她直呼這挑戰很艱難但過癮，最後總算任務達成，下半年也排定多場海外演唱會，日前接到台東演出邀約，謝金燕表示超開心，「姐姐出道這麼久，竟然沒有印象在台東有演出過，必須要趁機來個小旅行體驗台東好山好水，鄉親記得IG、FB留言推薦我在地美食喔，還有好久不見的姐寶們，我們台東見啊」。

被問起最愛台東的哪些特色，盧廣仲說：「很喜歡台東的美麗山水和友善的笑容，只要來到台東心情自然就會很平靜，有一種凝神的效果。」而且他聽說現在有旅遊補助，有機會一定會找朋友一起去旅行。對台東有超好印象的他，曾在池上秋收時金黃的稻田中演出，對他而言，那是記憶中非常美好的表演經驗，盧廣仲也推薦自己獨門紓壓法，每每來到台東時，習慣買杯咖啡呆坐在海邊，腦袋放空、靜靜地聽著海浪聲，對身心靈都非常的療癒，湧出很多創作靈感。

原民天團動力火車到年底的行程幾乎也是滿檔，難得能特別到台東演出，這回演唱會卡司陣容十分堅強，但只要原住民人多的地方「就是動力火車的主場」，動力火車很多歌曲在部落裡大受歡迎，表示演出時一定會有經典歌曲「回憶殺」橋段，讓全場變成大型KTV，邀請粉絲一定要來看演出。

台東縣政府鼓勵遊客深度玩台東，推出「預約台東假期」3天2夜套裝遊程，歌迷可自由搭配入住飯店、旅宿，並結合免費半日遊及加價自選行程，兩人就能成行，每人最低僅要花費1,999元起，活動至11月25日止，預計將有9000位旅客享有獎勵優惠，除白天觀光行程超優惠外，11月9、10日兩天晚間7點於台東市區海濱公園舉辦「嗨！出發吧來台東」演唱會。