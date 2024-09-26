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10點開搶！虎航促銷「單程100元起」　日韓泰越澳任飛

▲▼Tigerair,台灣虎航,台虎,客機,航班,空中巴士A320,B-50008,出國,旅遊,松山機場,航空業,觀光,Airbus A320,開放國門,邊境管制,邊境解封。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣虎航歡慶10周年，推出全航線100元起機票促銷活動。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

台灣虎航慶祝開航10周年，推出全航線100元起機票促銷，前往日本、韓國、泰國、越南、澳洲等熱門航點，今（26日）上午10時先開放「尊榮虎」會員購票，明日至周日開放所有虎迷搶購，單程未稅價510元起。國泰航空推出集點活動，完成關卡有機會抽香港及東京來回商務艙機票的折抵金。

台灣虎航指出，第一波開賣從今上午10時至晚間11時59分，「尊榮虎 (tigerprime) 」優先購票，全航線單程未稅100元、510元、1010元起，限購買來回。搭乘時間為2024年9月27日至2025年3月29日。

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非尊榮虎「會員」的旅客參加第二波促銷開賣，自明日上午10時至周日晚間11時59分開放購票，全航線單程未稅價510元起、1010元起，需同時購買來回。搭乘時間為2024年9月27日至2025年3月29日。

▲▼台灣虎航推出促銷活動，全航線單程未稅價100元起 。（圖／翻攝台灣虎航官網）

▲台灣虎航推出促銷活動，全航線單程未稅價100元起。（圖／翻攝台灣虎航官網）

台灣虎航表示，「尊榮虎」優惠，每筆訂單第一名乘客皆需為「尊榮虎」，其他同行者亦必須為tigerclub會員，單筆最多可訂購9人。依規定，12歲以下尊榮虎不可獨行，至少有1名成人尊榮虎同行，才能訂購。優惠價機位開放銷售日期及機位數量有限，售完為止。

國泰航空推出「Feels good to move 由心起動」，周六前台北新光三越信義新天地A8館打造登機門與機艙的沉浸式空間，現場加入或出示國泰航空的國泰會員號碼，免費兌換「國泰亞洲萬里通」餐飲夥伴「N2咖啡自行車」提供的氮氣飲品。

▲▼國泰航空推出「Feels good to move 由心起動」活動，即日起至9月28日在台北信義快閃登場。（圖/國泰航空提供）

▲國泰航空推出「Feels good to move 由心起動」活動，即起至9月28日在台北信義快閃登場。（圖／國泰航空提供）

國泰航空表示，參與民眾只需完成「Feels good to move 由心起動」全數關卡，並於現場打卡分享至社群，即可參加抽獎，獎項包含香港及東京來回商務艙機票折抵金、1000元機票折抵金等限量好禮。

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