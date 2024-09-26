伊甸早療中心爆虐童！嘉義6歲女被教保員打到瘀青　家長怒提告

▲嘉義一名女童在伊甸早療中心遭到虐待。（圖／達志／示意圖）

記者翁伊森、戴上容／嘉義報導

嘉義市政府委託經營的伊甸基金會身障早療中心，近日爆出虐童案件。6歲女童在8月底上課後，臉頰和手指出現明顯紅腫、瘀青，家長要求調閱監視器畫面，結果驚見女童在課堂上遭教保員粗暴對待，包含拖拉、捏臉、凹手臂和手指等暴力行為。家長隨即報警，控告教保員涉嫌傷害罪。伊甸機構表示，第一時間啟動調查，後續也通報主管機關社會處，依工作管理規則議處。

女童的祖父表示，孫女因發展遲緩被送至早療中心接受照護，沒想到卻受到如此不堪的對待。他透露，孫女的臉頰在8月底出現紅腫、瘀青，經過詢問才得知疑被教保員捏打。

家長要求早療中心坦承錯誤，並希望不會再有其他孩子遭遇類似情況。對此，早療中心卻堅稱，當時是擔心女童吃蘋果時噎到，才對其臉部進行「按摩」，這樣的說法讓家長無法接受！

伊甸基金會則回應，事發後第一時間立即啟動調查，確認教保員在執行服務時確實有疏失，並已通報嘉義市社會處。該教保員已被迅速調離現場，並依相關工作管理規則進行處分。伊甸基金會表示，期間多次與家屬協商，遺憾的是雙方無法達成共識，目前全案已進入司法程序，教保員正配合檢警偵查。

伊甸基金會進一步指出，對於女童受傷一事感到極度不捨，並已加強對全體教保員的再教育，導入外部督導資源，確保第一線工作人員提升專業能力。基金會承諾，未來將更加警惕和謹慎，避免類似的憾事再度發生，讓孩子們在安全、安心的環境中成長。

嘉義市社會處表示，該事件涉及違反《兒少法》及《身權法》，市府接獲通報後立即派員進行調查，並調閱當天及過去一個月的監視器畫面。社會處已召開專家學者會議，對案件進行裁罰評估，但由於家屬已正式提出傷害告訴，詳細情況將待司法程序結束後再進一步討論。

▲嘉義市政府社會處李思賢處長說明 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲伊甸基金會回應說明。（圖／翻攝自伊甸基金會官網）