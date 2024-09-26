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路透：俄羅斯「秘密武器計畫」在中國研製攻擊無人機

▲中俄關係因侵烏戰爭變得更加緊密。（圖／路透）

▲中俄關係因侵烏戰爭變得更加緊密。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

2位歐洲情報機構消息人士指出，俄羅斯已在中國建立一項武器計畫，旨在開發和生產遠程攻擊無人機，用於烏克蘭戰爭。該計畫由俄羅斯國營軍火公司金剛石-安泰（Almaz-Antey）的子公司IEMZ庫波爾（IEMZ Kupol）負責進行。文件顯示，庫波爾在中國的當地專家協助下，已經開發並測試了一款名為Garpiya-3（G3）的新型無人機。

路透社報導，根據歐洲消息人士及路透審閱的文件顯示，庫波爾今年稍早向俄羅斯國防部提交的一份報告中，概述了該無人機的研發進展，並在隨後的更新中告知國防部，他們已能在中國的工廠大量生產包括G3在內的無人機，這些武器可供俄羅斯在其對烏克蘭的「特別軍事行動」中使用。俄羅斯政府通常使用「特別軍事行動」來描述其在烏克蘭的戰爭行動。

針對這項報導，庫波爾、金剛石-安泰以及俄羅斯國防部均未回應置評請求。中國外交部則向路透社表示，對此項目並不知情，並強調北京對無人機的出口有嚴格的控制措施。

國際戰略研究所（IISS）的研究員欣茲（Fabian Hinz）指出，如果確認中國向俄羅斯交付了無人機，這將是一項重大發展。他表示，「中國目前已知的交付品大多是雙重用途商品，主要是零部件，可以用於武器系統中。」他補充道，「但我們還沒有看到公開來源中有關完整武器系統的轉移記錄。」

儘管如此，華盛頓智庫新美國安全中心（Center for a New American Security）的高級研究員本德特（Samuel Bendett）認為，北京對於直接幫助俄羅斯可能會導致國際制裁，應該會保持謹慎。他指出，目前仍需要更多的資訊，以確認中國是否真的在為俄羅斯無人機的生產提供支持。

白宮國家安全委員會對這一報導表示深切關注，認為這似乎顯示中國公司正向受美國制裁的俄羅斯企業提供致命性援助。白宮發言人補充說，目前尚未有證據顯示中國政府知悉這些交易，但中國有責任確保其公司不向俄羅斯提供致命援助。

北約（NATO）發言人也對此報導表示關切，並透露盟國正在就此事進行磋商。發言人法拉·達克拉拉（Farah Dakhlallah）表示：「中國政府有責任確保其企業不向俄羅斯提供致命性援助。中國不能繼續推動自二戰以來歐洲最大的衝突而不影響其自身利益和國際聲譽。」

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