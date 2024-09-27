感情變了該怎麼辦？從星座學角度看一個人會「直球對決」或是「默默登出」

▲在面對感情疏遠時，不同人往往會有各自的表現方式。（示意圖／Pixabay，下同）

記者錢雅慧／綜合報導

在愛情和友情的世界裡，沒有什麼比被心愛的人或好朋友冷落更讓人心碎的了！每個人在面對感情疏遠時，往往會有不同的表現方式，有的人選擇直言不諱，有的人則會刻意迴避，而有的人也會在不知不覺中慢慢消失。《星座好朋友》整理了不同行為模式，並對照各星座的性格特徵，讓我們能夠更好地理解他們的內心世界。

1、有話直說

火象星座：牡羊、獅子、射手

直腸子的火象星座，在喜歡一個人的時候會表現得非常熱情率直，當他們開始對你失去興趣或感到厭煩時，他們的反應也是一樣直接。牡羊座的人不喜歡拖泥帶水，他們會毫不猶豫地告訴你：「我很忙、我沒空、我不想跟你講話。」這樣的話雖然聽起來很刺耳，但至少讓你知道他們的真實想法。獅子座可能會表現出一種高傲的態度，讓你感覺到他們的冷漠。他們可能會在你說話時表現得心不在焉，甚至邊講話邊玩手機，這樣的行為讓你感覺自己被忽視。射手座的人則會選擇用行動來表達他們的厭煩，他們可能會在你靠近時刻意表現出不耐煩，甚至直接告訴你他們的真實感受，這樣的直言不諱，讓人無法忽視他們的態度。

2、刻意迴避

土象星座：金牛、處女、魔羯

與火象星座的直言不諱不同，土象星座的人在面對自己不喜歡的人時，會選擇一種更加隱晦的方式。他們不會表現出明顯的厭惡，而是採取刻意迴避的策略。金牛座的人不喜歡麻煩和衝突，他們會選擇避免與你有過多的接觸，你會發現他們對你不冷不熱，完全是以客套的方式來應對，他們可能會找各種藉口來逃避與你的見面，甚至會在你出現的場合刻意繞道而行。處女座則會更加細膩，他們會用一些看似不經意的行為來表現他們的迴避，他們可能會突然變得很忙碌，沒有時間陪你，或者在你需要幫助時突然消失。魔羯座的人則會選擇更加冷靜的方式，他們不會明顯表現出對你的厭惡，但你會感覺到他們的態度變得公式化和冷淡。這三個星座在情轉淡時，會用盡量不傷感情的方式來迴避你，讓你感覺到自己被慢慢疏遠。

3、慢慢消失

水象星座：巨蟹、天蠍、雙魚

水象星座的人在感情上非常敏感和細膩，他們不喜歡直接表達自己的厭惡，而是會選擇慢慢消失的方式來疏遠你。巨蟹座的人心腸軟，不喜歡傷害別人，所以他們會選擇逐漸減少與你的接觸，你可能會發現，從一開始的一週見一次面，變成了一個月見一次，最終你們的聯繫變得越來越少，即使見面，他們也會表現得很客套，讓你感覺到你們之間的距離在逐漸拉大。天蠍座則會更加謹慎，他們不會讓你察覺到他們的疏遠，直到你意識到他們已經從你的生活中消失了，他們會用一種階段性的方式來進行疏遠，從減少聯繫到最終斷絕聯繫，讓你無法察覺到他們的逐漸離開。雙魚座的人則會表現得更加溫柔，他們不會讓你感覺到他們的冷漠，而是用一種悄無聲息的方式來離開你的生活，他們會逐漸減少與你的見面次數，聊天的語氣也變得更加客套，最終你會發現，他們已經悄悄地從你的世界裡消失了。

4、直接無視

風象星座：雙子、天秤、水瓶

風象星座的人對於自己不喜歡的人，並不會選擇主動表態，而是採取直接無視。這種方式可能會讓人感到更加不適，因為他們會讓你感覺到自己仿佛不存在於他們的世界中。雙子座的人在聚會場合中，即便討厭的人就坐在隔壁，他們也會巧妙地避免任何形式的接觸。不論是話題還是肢體語言，雙子座都會讓你感覺到你被當作了空氣。即使你在他們面前做出再誇張的舉動，他們也不會有任何反應。天秤座則會用更加優雅的方式來表現他們的無視，他們講話從不帶刺，但卻能讓你感覺到自己被排除在外，你可能會發現，無論你如何努力融入他們的話題，他們都會巧妙地避開與你的互動。水瓶座的人天性隨性，對於不喜歡的人，他們會表現得非常冷漠。即使在同一個房間，他們也會讓你感覺到自己的透明，他們不會主動表露自己的厭惡，但他們的行為已經說明了一切。