運勢

8888一定發？命理師教你挑幸運「車牌」：3組號碼帶來貴人與財運

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲8888一定發？命理師教你挑幸運「車牌」：3組號碼帶來貴人與財運 。（圖／記者王威智攝）

●民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

記者王威智／綜合報導

每個人對車牌的喜好不同，想換號碼的原因也五花八門。有人對特定數字有忌諱，例如不喜歡「4」因諧音「死」；有人則偏愛某些特殊數字，像是生日、紀念日或幸運數字，甚至像「8888」、「6666」這類具有特殊意義的組合。

命理師諸葛肯尼特別提到，像「8888」或「6666」這種四個相同數字組合的車牌，稱為伏位格。他表示，這種車牌「非常看人使用」，用得好可以帶來突破性的運勢；用不好則可能讓人原地踏步。不過，這類車牌因繳費方便，也常受到民眾青睞。

命理師指出，除了個人偏好，車牌的數字組合本身也可能影響運勢，他以數字易經原理為基礎，分享三種大吉車牌，且不同格局屬性也代表不同意義。

諸葛肯尼分享，車牌格局分為「生氣格」、「天一格」與「延年格」，各有適用族群與運勢。

>>>生氣格：67、76、39、93、28、82
適合業務人士使用，能帶來貴人、財運與人脈，助力事業順利發展。

>>>天醫格：13、31、68、86、27、72
被稱為「吸金磁鐵」，不僅能讓工作順利，也有助於感情運提升，是追求事業與情感雙贏者的首選。

>>>延年格：19、91、78、87、26、62
適合領導者使用，象徵領導成功，是所謂「王者之車」，代表非富即貴，助力事業與地位提升。

諸葛肯尼提醒，車牌選對能「外出招財」，選錯則可能影響運勢。不過，他強調詳情仍需看「英文＋數字」的搭配，單純數字僅供參考，建議網友在選牌時綜合考量英文與數字組合，以獲得更完整的運勢解析。

●民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

8888一定發？命理師教你挑幸運「車牌」：3組號碼帶來貴人與財運

為方便民眾辦理車輛牌照報廢或繳銷登記，公路局今(12日)宣布，自用大型車、營業車及微型電動2輪車辦理報廢及繳銷，即日起可線上申請和辦理，民眾可隨時辦、免跑監理所。報廢車輛違規上路，可罰3,600元以上、10,800元以下罰鍰。

車牌易經數字命理諸葛肯尼車牌運勢幸運數字生氣格天一格延年格王者之車伏位格招財領導者事業運感情運

