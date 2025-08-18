▲8888一定發？命理師教你挑幸運「車牌」：3組號碼帶來貴人與財運 。（圖／記者王威智攝）

●民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

記者王威智／綜合報導

每個人對車牌的喜好不同，想換號碼的原因也五花八門。有人對特定數字有忌諱，例如不喜歡「4」因諧音「死」；有人則偏愛某些特殊數字，像是生日、紀念日或幸運數字，甚至像「8888」、「6666」這類具有特殊意義的組合。

命理師諸葛肯尼特別提到，像「8888」或「6666」這種四個相同數字組合的車牌，稱為伏位格。他表示，這種車牌「非常看人使用」，用得好可以帶來突破性的運勢；用不好則可能讓人原地踏步。不過，這類車牌因繳費方便，也常受到民眾青睞。

命理師指出，除了個人偏好，車牌的數字組合本身也可能影響運勢，他以數字易經原理為基礎，分享三種大吉車牌，且不同格局屬性也代表不同意義。

諸葛肯尼分享，車牌格局分為「生氣格」、「天一格」與「延年格」，各有適用族群與運勢。

>>>生氣格：67、76、39、93、28、82

適合業務人士使用，能帶來貴人、財運與人脈，助力事業順利發展。

>>>天醫格：13、31、68、86、27、72

被稱為「吸金磁鐵」，不僅能讓工作順利，也有助於感情運提升，是追求事業與情感雙贏者的首選。

>>>延年格：19、91、78、87、26、62

適合領導者使用，象徵領導成功，是所謂「王者之車」，代表非富即貴，助力事業與地位提升。

諸葛肯尼提醒，車牌選對能「外出招財」，選錯則可能影響運勢。不過，他強調詳情仍需看「英文＋數字」的搭配，單純數字僅供參考，建議網友在選牌時綜合考量英文與數字組合，以獲得更完整的運勢解析。

