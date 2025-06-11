你的斷捨離總是卡在這裡？從「最捨不得丟的東西」看出你偷偷隱藏的自信！

記者萬玟伶／綜合報導

近年來「斷捨離」成了不少人生活整理的目標，尤其每到換季或搬家，總會面臨一輪「留或不留」的大抉擇。你是否也曾抱著某樣物品久久無法放手？別急，那可能不只是戀物癖，而是你的內在價值在作祟！

想知道你偷偷自信的是什麼？先來做個直覺小測驗！

想像一下你即將搬家，開始進行物品大清理。面對一堆東西，你覺得最後最難捨棄、甚至無法捨棄的是哪一項？

1. 書本

2. 衣服

3. 信件

4. 小雜物

選好了嗎？來看看你的答案代表什麼潛藏的「心底小自信」吧！

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選「書本」的你——靠知性走跳沒在怕！

你對自己的智慧與知識很有信心，可能也覺得比起外表，腦袋更能證明你的價值。不過，太相信自己有時也會讓你難以聽進他人意見。建議偶爾敞開耳朵，搞不好會有讓你驚呼「怎麼沒早點知道」的新發現，讓你的知性更上層樓！



選「衣服」的你——外表自信一百分，但怕人看見真實的我？

你很懂得打理自己，也喜歡讓自己在人群中閃閃發光，這份自信來自於外在的完美演出。不過，你內心可能也有那麼一點點害怕，「萬一被看到真實的樣子怎麼辦？」試著慢慢卸下包裝，用最自然的自己面對世界，也許你會發現，最迷人的，其實就是那個毫無防備的你。



選「信件」的你——正義感爆棚，對自己的原則超有自信！

你相信規矩與善良的力量，會主動讓座、準時赴約，是長輩眼中的乖孩子代表。但有時你可能會對「不夠有禮貌」或「散漫」的人心生不滿，甚至默默打了分數。別忘了，每個人的價值觀不同，學會放寬心，也能讓你的正直更有溫度。



選「小雜物」的你——我就是我，是不一樣的煙火！

你最有自信的就是「自己這個人」。不論處在什麼情境，你都有一種「我能搞定」的底氣與存在感。不過這樣的你，也可能因為太相信自己，而忽略了外界的多元觀點。多看看世界、學著欣賞別人的優點，不會削弱你，反而會讓你更強大！

有些物品之所以留著，是因為它們承載了「我是誰」的某種認同。下次準備斷捨離時，不妨試著問問自己，「我為什麼捨不得這個？」答案說不定比你想像的還要深遠！