很想妳卻不敢靠近！？　12星座男不敢主動的原因大公開

▲土象星座習慣壓抑自己的情感。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

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《星座好朋友》為大家整理出，不同星座的男生在感情表現上有哪些特性，有時他們遲遲不敢主動表達的原因又是什麼呢，一起參考看看。

金牛座、處女座、魔羯座

土象星座的男生其實很常給人一種「悶悶」的感覺，但這不是感覺，事實上大多時候的他們確實如此。他們會傾向隱藏自己的想法和感受，所以即使面對很喜歡的人，也會有點壓抑且克制自己，不要那麼主動去找對方，深怕自己表現有任何差錯。

雙子座、天秤座、水瓶座

風象星座的男生有時候會給人一種極其冷淡的感覺，因為他們每一個都是忽冷忽熱大王，有時候因為內心的猶豫，會讓他們不知所措，所以只好不動聲色。其實風象星座的男生內心是非常喜歡對方，也非常想念對方的，但因為還搞不清楚自己的心意，所以就很容易掉入一種「憋著」的狀態，在腦袋還沒有整理好之前，不敢輕易有所行動。

▲愛面子的火象星座常常因為害怕被拒絕，而不敢輕易表達心意。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

獅子座、射手座、牡羊座

火象星座的男生面對感情的時候，有時候會亂衝一通也很容易猶豫不決，更麻煩的是他們愛面子的問題。大男人主義居多的他們會覺得主動去聯繫對方好像有點廉價，加上他們很害怕被拒絕的感覺會讓面子掛不住，所以就算心底很喜歡也不一定會有所動作，更不會輕易去打擾對方。

巨蟹座、天蠍座、雙魚座

水象星座的男生給人一種安心踏實的感覺，面對喜歡的人，會用盡心思為對方做好每一件事，認真的將對方捧在手心裡，但這也是為什麼水象星座的男生很容易被視為理所當然的原因。水象星座的男生再怎麼溫柔，還是不敢主動去聯絡對方、邀請對方約會，都要等到對方先來找他們了，才會表現出在乎。