3／5「驚蟄」驅小人！免飛香港　盤台灣3廟宇幫你遠離小人、招好運

▲3月5日迎來節氣「驚蟄」驅小人！根據傳統習俗也是驅趕小人的日子，許多民眾會選擇在這天「打小人」 。（圖／記者王威智攝）

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記者王威智／綜合報導

2025年驚蟄節氣將於3月5日(農曆二月初六)到來，這一天象徵著春雷響起，萬物復甦，蟄伏的小人也蠢蠢欲動。根據傳統習俗，驚蟄也是驅趕小人的日子，許多民眾會選擇在這天「打小人」，以求新的一年能夠趨吉避凶、遠離是非。

驚蟄日是民間傳統的打小人日，尤其在香港的鵝頸橋下很受歡迎。根據民間傳說，春雷驚醒萬物，包括小人，因此在這天打小人可以先下手為強，避免厄運。這種習俗融合了道教、民間信仰與風水概念，至今仍深受部分信眾信奉，在台灣其實也有許多廟宇提供打小人的儀式。

1. 南投無極龍華宮千手觀音廟：位於南投市，該廟的打小人儀式以善意正向的祈福為主，藉由觀音菩薩的庇佑，幫助信徒消災解難。每個月最後一個星期六都有打小人儀式。

2. 嘉義中埔歡喜財神廟： 被稱為全台唯一的打小人法場，該廟提供了一個獨特的打小人體驗，使用小扁擔配合口訣拍打，結合三清道祖鎮邪和彌勒財神賜福。廟內還設有巨大鈔票牆和元寶許願池，增添了求財祈福的趣味。

3. 新莊地藏庵大眾廟：該廟香火鼎盛，提供祭改、問事、冤親債主、犯小人、補財庫等服務，讓信徒能在此處理與小人相關的問題。

祭拜虎爺與開運：

許多宮廟會選擇在驚蟄這天祭拜白虎，因為白虎煞神會帶來是非之人。祭拜虎爺不僅能消災解厄，還能請虎爺「咬錢招財」，帶來好運與財富。祭拜虎爺時，可以準備三層肉、雞蛋，以及帶殼或皮的乾果，如龍眼乾、橘子等，代表脫胎換骨、改運，祭拜時面朝東西大利方的天上默禱祈求。

簡單驅小人方法：

除了傳統的打小人儀式，坊間也流傳簡單的方法來驅趕小人。命理老師柯柏成曾分享，在驚蟄當天，民眾可以敲桌、敲牆9下，讓小人遠離貴人來。或是在家中或辦公室，選擇西北方位，打掃乾淨後，用掃把頭或筆敲牆壁9下，默想「小人遠離貴人來」，以達到驅小人的效果。

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