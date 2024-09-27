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跟男同事曖昧　妹子見1幕崩潰「辦公室戀情別碰」！過來人爆共鳴

▲▼偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（圖／翻攝pakutaso）

▲原PO發現自己只是其中一條線而已。（示意圖／翻攝pakutaso）

記者施怡妏／綜合報導

許多人以工作為生活重心，在辦公室待的時間越來越長，跟同事們朝夕相處，曖昧與好感很容易油然而生，一名女網友表示，最近跟辦公室的男同事越走越近，兩人的氣氛很曖昧，不過這段微妙的關係卻被一次茶水間的遭遇給打破，讓她感慨「真相往往比八卦還刺激」。

女網友在Dcard發文，「辦公室戀情還是不要碰比較好」，在實習期間對一位同事產生了好感。一開始只是偶爾共進午餐、加班聊天，同事的幽默風趣和貼心行為，漸漸讓她心動。有一次加班後，男同事主動提議送她回家，「我們聊到感情觀，竟然有很多共鳴，那一晚感覺特別不一樣，像是我們之間有了火花。」

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然而，後來的事情變得愈來愈複雜，公司內開始有人傳閒話，但她想低調一點，「畢竟辦公室戀情很尷尬」，但男方絲毫不在意，還會對她露出曖昧的笑容，「搞得我每次看到他都心跳加速」。不過，最崩潰的事情發生了，某次看到她和一位女同事走得很近，「臉上還掛著我熟悉的微笑。」

她本來想直接走掉，但被對方看到了，只好裝沒事問兩人在聊什麼，男方竟回「專案進展，還有我們未來的規劃。」後來才知道，那位女同事其實是男生的前女友，最近舊情復燃。原PO一直以為自己是唯一，「結果根本就是辦公室裡的一場多線戀愛，真相往往比八卦還刺激，尤其當你以為自己是主角的時候」，後來男方被調去別的team，兩人也沒了交集。

貼文曝光，網友紛紛表示，「不要找同事，也不要下班單獨出門，名聲重要」、「以前在傳產，八卦永遠都會傳的比年終的卷宗快」、「八卦是最好的聊天工具，我也聽過用八卦來認識異性同事」、「我跟我老公就是辦公室戀情，那時候只是在下班後的公司附近牽手就被狂傳」。但也有網友表示，「單純是人有問題，我自己是辦公室戀情，就沒什麼問題，所以還是視情況而定的」、「看起來你暈船而已」。

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