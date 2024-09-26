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大陸 大陸焦點 特派現場

陸網戀男「辭職奔現」與女友擺攤賣螺螄粉　日賺2千「累到不想數」

記者魏有德／綜合報導

「大飛」和「小楊」在河南鄭州擺攤賣螺螄粉，兩人辛勤工作的背後，卻是一段超現實的「網戀奔現」創業愛情故事。據了解，兩人擺出的攤位在當地十分受到歡迎，一天最好可以賺進2000元人民幣（約9080元新台幣），不過，小楊卻露出無奈的表情稱，「數錢的時候其實也不開心，因為很累，沒勁數。」

▲大飛和小楊兩名大陸00後年輕人，從網戀到奔現，寫下一段創業愛情故事。（圖／翻攝大象新聞）

▲大飛和小楊兩名大陸00後年輕人，從網戀到奔現，寫下一段創業愛情故事。（圖／翻攝大象新聞，下同）

據了解，大飛原先在北京地鐵工作，和小楊在網路上結緣發展成網戀，為了想讓感情升溫，大飛辭去工作，決定和小楊在省會城市鄭州創業擺攤、自力更生。兩人為了順利創業，還一起去江西學習一段時間，沒想到，小攤位一開張，馬上成為當地生意最好的攤位，賺到錢，身體累積的疲累也迅速增加。

▲大飛和小楊兩名大陸00後年輕人，從網戀到奔現，寫下一段創業愛情故事。（圖／翻攝大象新聞）

大飛在創業過程中，對小楊呵護備至，不僅不讓她在鍋邊掌勺，每天還會讓小楊多睡兩小時，不過，他也坦言，小楊家人並不太接受他。

▲大飛和小楊兩名大陸00後年輕人，從網戀到奔現，寫下一段創業愛情故事。（圖／翻攝大象新聞）

小楊表示，家人希望她在老家找個穩定的工作就好，但她卻不這麼認為，「我認定的事情，就要一直做一直做，直到不想做為止。做這個努力攢錢，往好的一面發展，能開店就開店，就是想手裡多握一點錢，就更有底氣。」

▲大飛和小楊兩名大陸00後年輕人，從網戀到奔現，寫下一段創業愛情故事。（圖／翻攝大象新聞）

大飛強調，有愛在身邊就一定有信心，「我倆是朝同一個目標往前發展，天天一起忙碌，就是最高興的時候，現在的目標就是努力賺錢、努力創業，然後取得她（小楊）父母的認可，說啥也不放手，心中的執念就是，這輩子就對她好嘛！」

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