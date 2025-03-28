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過爐方向錯恐「破財、福氣散」！命理師揭關鍵祕訣

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲過爐方向錯恐破財！命理師揭「關鍵祕訣」正確轉法 。（圖／記者王威智攝）

●民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

記者王威智／綜合報導

不少人到廟裡拜拜時，習慣將平安符、發財金或是錢包過爐，希望能藉由神明的加持，為自己帶來好運與財運。然而，過爐的方式其實大有學問，方向對了才能真正接引到正神能量，若不小心轉錯方向，可能適得其反。命理師「諸葛肯尼」近日在Instagram「命理轉運棧」上發文，詳細解析「正確過爐法」，提醒大家掌握轉動方向，才能讓財運與福氣順利進門「方向對了，財運自然來！」。

諸葛肯尼表示，根據易經理論，「左為陽，右為陰，順為陽，逆為陰」，而正神屬於陽性能量，因此過爐時應使用左手順時針轉三圈，這樣才能順利接引到正神的庇佑。他進一步解釋，過爐的動作不僅僅是形式，更關乎能量的流動與調和，唯有依照正確方式操作，才能發揮最大效力。

此外，他也提醒信眾，在擲筊祈願前，應先將杯筊過爐，以淨化能量，使祈願更具靈驗性。如果左手受傷不便使用，則可改用右手逆時針轉動，如此仍能順利將福分帶進來。但他特別強調，若使用右手順時針轉動，反而會將財運與福分拋出去「福氣可能就這樣散了」，信徒在操作時務必謹慎，以免弄錯方向。

●民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

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