韓媒：美日韓峰會拚年底前召開　最快將在美大選以後

▲南韓總統尹錫悅、美國總統拜登、日本首相岸田文雄去年8月18日在大衛營進行領袖峰會。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

去年8月美國總統拜登、日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅在華府近郊大衛營會晤，一致同意美日韓三國峰會每年例行召開，成為美日韓三國加強合作的關鍵。不過，隨著美國、日本自民黨相繼進行選舉，美日韓一致同意，今年度的會談將在美國總統選舉結束以後進行。

根據韓媒《News1》獨家報導，美日韓三國最近協議，今年度的美日韓峰會將在11月5日美國總統大選結束後召開。其實，美國國務卿布林肯、日本外務大臣上川陽子、南韓外交部長趙兌烈於美東時間23日在紐約聯合國大會時，便針對三國峰會的具體召開時間點積極進行協商，之後更加確定三國峰會召開的時間點。

美國將於11月5日進行總統大選，至於日本自民黨則於今（27）日完成新任總裁選舉，預計10月1日在臨時國會接受投票，成為新一任日本首相。一旦今年度的美日韓峰會確定於11月後召開，則美國將由拜登、南韓將由尹錫悅、日本則由新任首相出席。

不過，目前對於美日韓峰會將在國際多邊會議時進行、亦或像去年大衛營一樣單獨進行，三國目前仍未得出結論。

當初外交界消息人士分析，美日韓三國領導人很可能於10月6日至11日在東南亞國協峰會（ASEAN）時進行；不過，隨著美日韓三方確定峰會日期是在美國大選之後，三國目前正在討論，是否在11月15、16日秘魯召開的亞太經合會（APEC）上召開。

對於未來美日韓三國仍會像現在一樣維持緊密合作，美國大選、日本自民黨總裁選舉結果成為重要關鍵。

一旦美國由民主黨候選人賀錦麗當選總統，則美國外交政策不會出現太大變化，且三國峰會將順利召開，未來更可能發表成立「美日韓事務局」等相關計畫，讓美日韓合作能夠步上制度化；反之，一旦由共和黨川普當選，則美國外交戰略及有可能產生巨變，甚至美日韓合作局勢恐將重回原點。

至於日本自民黨總裁選舉，一旦由「安倍繼承人」高市早苗當選，考量其政治路線為極右翼，加上先前受訪皆坦言不排除參拜靖國神社，因此未來美日韓峰會的時間點可能會再度產生變化。

►大衛營領袖峰會一周年 美日韓三國發表聯合聲明