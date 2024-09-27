美國多州緊急狀態！強烈颶風海倫登陸已1死　衛星照曝光

▲颶風海倫的衛星影像。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

強烈颶風海倫（Helene）26日晚間挾帶4級颶風威力登陸美國佛州大彎地區（Big Bend），佛州、喬治亞州、南卡羅來納州、北卡羅萊納州、維吉尼亞州各自宣布進入緊急狀態，道路海水倒灌、強風猛吹，甚至可能出現能淹沒兩層樓高住宅的暴風雨，衛星影像也曝光。最新消息指出，佛州已發生死亡事故，4號州際公路有物品掉落砸到車輛，造成1人喪命。

▲▼颶風海倫登陸美國佛州大彎地區，部分地區淹水。（圖／路透）

CNN、美聯社等報導，4級颶風海倫在美東26日深夜11時過後登陸佛州，且在登陸之前就造成災情，沿岸淹水、至少100萬戶停電，部分濱海道路被淹沒。坦帕、塔拉哈西（Tallahassee）、聖彼得堡（St. Petersburg）的多間機場暫停起降，多間學校、企業停班停課。

▲當局已準備好展開救援行動。（圖／路透）

國家颶風中心主任布瑞南（Michael Brennan）指出，預料風暴潮將淹沒15至20英尺高（約4.6至6.1公尺）的屋頂，這約莫是2層樓建築的高度，海水能夠摧毀建築物、把車輛推向內陸，沿海地區將出現難以生存的場面。

佛州墨西哥灣沿岸地區已下令人員疏散，但也有居民選擇留守家園。在佛州泰勒郡（Taylor County），當局要求拒絕撤離的居民在手臂寫下自己的姓名與出生日期，以便颶風來襲期間發生致命事件時可供辨識。