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自民黨大選「3雄鼎立」！石破、高市、小泉優劣分析一次看

▲▼ 日本自民黨總裁選舉，高市早苗（左起）、石破茂及小泉進次郎名列前3。（圖／路透）

▲高市早苗、石破茂及小泉進次郎被認為是最有力人選。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

自民黨27日舉行黨魁選舉的投開票作業，其中前幹事長石破茂、經濟安全保障大臣高市早苗及前環境大臣小泉進次郎被認為「3雄鼎立」，是最有望當選的3人，而日媒也分析了3人各自的優缺點。

根據《時事通信社》報導，根據目前形勢，由於3人實力堅強，第一輪選舉可能無人能夠取得過半票數，因此結果出爐後可能需要進行第二輪投票，並由其中2人進入最終對決。

▲▼ 。（圖／記者王佩翊製）

已連任12屆的石破茂是眾議院的資深議員，憑藉多次擔任幹事長、防衛大臣等要職，擁有豐富的政治經驗和穩定的國會答辯能力，這些都是他強而有力的競爭優勢。此外，他也經常到地方選區助選，因此獲得基層穩定支持。然而，石破茂在黨內的聲望並不如預期，有黨內人士批評他「不擅長人際交往」，且曾因批評安倍政權的森友與加計學園問題而遭到部分派系的排斥，尤其是前安倍派議員對他仍有抵觸。

高市早苗的政治風格鮮明，尤其在保守陣營中擁有強大支持。她繼承安倍晉三的政策主張，強調金融緩和與積極財政的重要性。她曾公開表態，若當選會參拜靖國神社。然而，高市在面對派系內政治獻金醜聞時表現得不夠積極，且她的保守言論也可能在對中與對韓的外交上帶來負面影響，引發外界憂慮。

▲▼自民黨大選,自民黨黨魁,自民黨選舉。（圖／達志影像／美聯社）

▲自民黨27日舉行黨魁選舉。（圖／達志影像／美聯社）

小泉進次郎則是這次選舉中最年輕的候選人，因為他的年輕形象，吸引了黨內外對於自民黨改革的期待。他主張應盡早解散眾議院並舉行總選舉，這個立場也迎合了部分希望透過選舉重新洗牌的議員。然而，小泉的政治經驗相對較淺，特別是在他提出的部分改革政策上，被認為經驗不足，且立場反覆不堅定。另外，他一方面宣稱遠離派系，卻在選戰後期尋求派系領袖支持，也遭受質疑。

目前三雄鼎立的選戰已進入白熱化階段，黨內預測第二輪投票可能會有3種對決劇本，分別為石破對高市、石破對小泉以及高市對小泉。一名自民黨內部人士指出，「三人各有優劣，誰會進入決選投票，恐怕要等到最後一刻才能見分曉。」

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