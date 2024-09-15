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歐洲遭逢「百年最嚴重暴雨」！羅馬尼亞至少4死　多國急撤居民

羅馬尼亞多地區淹水。（圖／達志／路透社）

▲羅馬尼亞多地區淹水。（圖／達志／路透社）

文／CTWANT

中歐和東歐地區近期遭受連日暴雨影響，河川水位快速上漲，捷克、波蘭、奧地利、斯洛伐克和匈牙利等國引發水災，洪水更造成羅馬尼亞至少4人死亡、數千棟房屋受損。當局14日警告，這將是100年來最嚴重的降雨。

根據外媒《CNN》、《BBC》報導，一個被稱為「鮑里斯風暴」（Storm Boris）的低壓系統正在歐洲緩慢移動，為其帶來直逼1個月的降雨量，暴雨了席捲中歐和東歐地區。其中，羅馬尼亞有8個縣受洪災侵擾，當局建立了救援營地，派出軍用船隻、飛機來將居民轉移至安全地帶；總理喬拉庫（Marcel Ciolacu）表示，現在的首要任務是防止進一步的傷亡。

曾於2002年發生嚴重水災的捷克首都布拉格，已將防洪措施啟動，捷克和波蘭邊境城鎮居民也已被撤離，河水一夜之間上漲了近2公尺。捷克氣象局表示，自前天以來，北部及東北部地區累計降雨量已達250毫米，當局已下令部分地區強制撤離；捷克鐵路公司則透露，數10條路線已受影響。

捷克受強降雨影響，已啟動防洪裝置。（圖／達志／路透社）

            ▲捷克受強降雨影響，已啟動防洪裝置。（圖／達志／路透社）

波蘭河川水位暴漲，多地區堆沙包防洪。（圖／達志／路透社）

            ▲波蘭河川水位暴漲，多地區堆沙包防洪。（圖／達志／路透社）

而德國的南部、東部地區，也正為洪水做準備；鄰國奧地利的強降雨導致多條河水水位上漲，救援人員連夜趕往部分地區救災。波蘭、德國、捷克、奧地利和斯洛伐克的部分地區已發布最高級別的紅色警報，歐洲氣象警告團體Meteoalarm稱，這種警報等級與「強烈的氣象現象」和「可能造成重大損失」有關，大範圍的嚴重水患將持續整個周末。

報導指出，由於氣候變化，歐洲以及世界大部分地區出現極端降雨的可能性越來越大，係因溫暖的大氣可容納更多的水分，從而導致更大的降雨；歐洲部分地區將在短短幾天內突破9月整月的歷史記錄，而洪水、山崩也可能發生，奧地利首都可能出現強風，西部地區也將有大雪產生。

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