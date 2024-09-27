以色列狂轟1周釀700死！　黎巴嫩外長籲停火：威脅整個中東地區

▲以色列持續空襲黎巴嫩。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

以色列持續轟炸黎巴嫩南部，過去一周以來已造成超過700人死亡，黎巴嫩外交部長布哈比26日在聯合國大會上呼籲，黎巴嫩的危機威脅整個中東地區，「所有的戰線都該立即停火。」

綜合外媒報導，黎巴嫩外交部長布哈比（Abdallah Bou Habib）在聯合國大會發表演說時指出，以黎邊境的衝突將變成吞噬國際和地區和平與安全的黑洞，尤其以色列正系統性地破壞黎巴嫩邊境村莊，當前危機源自於以色列的佔領。

▲黎巴嫩外交部長布哈比（Abdallah Bou Habib）。（圖／達志影像／美聯社）



布哈比表示，黎巴嫩的危機威脅整個中東地區，「所有的戰線都該立即停火。」他也強調，黎巴嫩相當支持美國和法國提出的停火協議，「（停火協議）能避免局勢失控、發生骨牌效應，讓這場危機失去控制。」

過去一周以來，以色列針對黎巴嫩首都貝魯特的真主黨據點發動空襲，目前已造成超過700人死亡。以軍26日空襲黎巴嫩東部，造成20人死亡，其中大部分是來自敘利亞的移民。

另外，以色列26日空襲貝魯特南部郊區的一棟公寓，造成至少2人死亡；以色列軍方稱，這次的襲擊成功擊殺了真主黨無人機指揮官蘇爾（Mohammed Hussein Surour）。

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