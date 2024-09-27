以色列稱「獲美國87億援助」　拒絕停火協議續轟黎巴嫩

▲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

以色列26日拒絕美國提出的21天停火協議，持續在黎巴嫩進行轟炸，短短一周內已造成超過600人死亡。此外，以軍方宣布獲得美國一項87億美元（約台幣2761億元）的新援助方案，凸顯華府並不願意把軍援當成要求停火的籌碼。

根據《路透社》報導，美國總統拜登（Joe Biden）與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在紐約聯合國大會場邊會面後，與其他盟邦呼籲以色列與真主黨在黎巴嫩停火21天。

不過，以色列矢言持續對抗真主黨，直至取得勝利為止。以色列總理辦公室在聲明中指出，納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）甚至沒有回應這項停火協議，並且下令軍方「持續全力應戰」。

以色列國防部另宣布，已獲得美國一項87億美元（約台幣2761億元）的新援助方案，包含用於必要戰時採購的35億美元、用於防空系統的52億美元。

▲黎巴嫩衛生部27日表示，過去24小時以色列空襲在黎巴嫩境內奪走92人的性命。（圖／路透）



以色列國防部表示，這項援助強調了以色列和美國之間強大且持久的戰略夥伴關係，還有對以色列安全的堅定承諾；這項軍援也凸顯華府並不願意把軍援當成要求停火的籌碼。

儘管以色列強硬拒絕停火，但歐美各國仍認為還有外交斡旋空間。美國國務卿布林肯26日將與以色列戰略事務部長德默爾（Ron Dermer）會面，美國中東事務主要顧問麥格克（Brett McGurk）也同時會和以色列官員在紐約舉行會談。

馬克宏則指出，他不認為納坦雅胡的說法是決定性的，「總理拒絕（停火）是一個錯誤，因為他必須替地區情勢升級承擔責任，我們將盡一切努力確保（停火）協議被接受。」

黎巴嫩衛生部27日表示，過去24小時以色列空襲在黎巴嫩境內奪走92人的性命，並造成153人受傷，過去一周的襲擊已造成超過600人死亡。與此同時，以色列27日空襲加薩北部1所學校，造成包括婦孺在內至少11死22傷。