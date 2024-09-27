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華爾街日報：美官員證實「解放軍新核潛艦」於武昌長江岸沉沒

▲▼中國094型長征-10號核潛艦，圖為2019年4月23日解放軍海軍成立70周年海上閱兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國094型長征-10號核潛艦，圖為2019年4月23日解放軍海軍成立70周年海上閱兵。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國智庫學者7月底曾依據衛星影像指稱，中國武昌造船廠一艘新造核動力潛艦在河岸下水時沉沒。「華爾街日報」26日引述美國官員的說法證實事件，認為是中國海軍核潛艦計畫的重大挫敗。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，不具名美國官員表示，中國最新型攻擊潛艦今年春天在長江沉沒，這是中國致力發展軍備，當中一項優先計畫的重大挫敗。

事件發生在5月末，地點在武漢附近的武昌造船廠，當局極力掩飾未對外公開。美方不清楚沉沒的潛艦是否攜帶核燃料，多位學者認為有可能，中國駐美使館未回應媒體詢問。

美國潛艦技術長期領先全球，中國努力追趕。過去中國潛艦製造船塢集中在東北的葫蘆島，近期已將核動力潛艦生產中心移至武昌造船廠。根據五角大廈去年公布的年度中國軍力報告，2022年解放軍已有48艘柴油動力與6艘核動力潛艦。

沉沒的新型周級核動力潛艦由中國船舶集團製造，艦尾採X型設計以利操作。5月底連續拍攝的衛星照顯示，一艘停靠在長江沿岸碼頭浮在水面的潛艦，最後進行設備組裝準備出海，潛艦在照片中消失後，6月的照片顯示，現場有多個大型吊臂浮台進行打撈工程。

華府智庫傳統基金會（Heritage Foundation）研究員、美國海軍潛艦退休軍官薩德勒（Brent Sadler）認為，中國海軍在新船塢製造的新型潛艦沉沒，將延宕解放軍組成核潛艦戰鬥群的計畫，這是重大事件。

報導指解放軍與地方官員都不清楚事件。一名美國資深國防官員說，解放軍海軍掩飾意外無須驚訝。除了顯而易見的人員訓練水準和裝備品質出狀況，事件連帶引出解放軍內部控管與中國國防工業長期腐敗的老問題。

整起意外7月底首先由智庫新美國安全中心（CNAS）兼任學者、前美國海軍潛艦軍官許卡特（Tom Shugart）在社媒公布引起議論。他向華爾街日報表示，「能想像美國的核潛艦在聖地牙哥軍港沉沒，政府掩飾不對人說嗎？」

許卡特分析，如果潛艦打撈上岸，大概要花好幾個月清理才可能出海，整艘潛艦內部應該灌滿了水，所有電子裝備都需清理，馬達得更換。

美國官方至今未偵查到中國官員對附近環境或水域進行採樣，事件可能有人員喪生，但美國官員不清楚是否有傷亡。

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