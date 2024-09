華爾街日報：美官員證實「解放軍新核潛艦」於武昌長江岸沉沒

▲中國094型長征-10號核潛艦,圖為2019年4月23日解放軍海軍成立70周年海上閱兵。(圖/達志影像/美聯社)



文/中央社

美國智庫學者7月底曾依據衛星影像指稱,中國武昌造船廠一艘新造核動力潛艦在河岸下水時沉沒。「華爾街日報」26日引述美國官員的說法證實事件,認為是中國海軍核潛艦計畫的重大挫敗。

華爾街日報(Wall Street Journal)報導,不具名美國官員表示,中國最新型攻擊潛艦今年春天在長江沉沒,這是中國致力發展軍備,當中一項優先計畫的重大挫敗。

Exclusive: China’s newest nuclear attack submarine sank in the spring and Beijing scrambled to cover it up, U.S. officials said https://t.co/4lZJCM9evR https://t.co/4lZJCM9evR