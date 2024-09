共軍最新核潛艇在造船廠沉沒！　美媒：已打撈上岸修復中

▲解放軍海軍093型潛艦,非當事潛艦。(圖/翻攝中國軍網)

記者張方瑀/綜合報導

美國智庫學者7月底曾依據衛星影像指稱,中國武昌造船廠一艘新造核動力潛艦在河岸下水時沉沒,目前現場已在進行大型打撈工程。

根據《華爾街日報》報導,此次事故早在7月底由美國智庫依據衛星影像首次揭露,當時便引發廣泛關注。美方官員透露,事件發生於長江流域的武昌造船廠,當時這艘核潛艦正在進行下水作業,但卻意外沉沒。

Exclusive: China’s newest nuclear attack submarine sank in the spring and Beijing scrambled to cover it up, U.S. officials said https://t.co/4lZJCM9evR https://t.co/4lZJCM9evR