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共軍最新核潛艇在造船廠沉沒！　美媒：已打撈上岸修復中

▲解放軍海軍093型潛艦。（圖／翻攝中國軍網）

▲解放軍海軍093型潛艦，非當事潛艦。（圖／翻攝中國軍網）

記者張方瑀／綜合報導

美國智庫學者7月底曾依據衛星影像指稱，中國武昌造船廠一艘新造核動力潛艦在河岸下水時沉沒，目前現場已在進行大型打撈工程。

根據《華爾街日報》報導，此次事故早在7月底由美國智庫依據衛星影像首次揭露，當時便引發廣泛關注。美方官員透露，事件發生於長江流域的武昌造船廠，當時這艘核潛艦正在進行下水作業，但卻意外沉沒。

此次沉沒的新型周級核潛艦由中國船舶集團建造，其艦尾採用X型設計以提升操作性能。從5月底的衛星影像顯示，這艘潛艦最初停靠在長江沿岸碼頭，但在完成出海準備後消失；6月的影像則顯示，現場已在進行大型打撈工程。

雖然中國官方對此事件保持沉默，但有學者推測潛艦可能攜帶核燃料，進一步增加了事件的敏感性。中國駐美使館對相關媒體的詢問也未予回應。

根據五角大廈2023年的中國軍力報告，解放軍現有48艘柴油動力潛艦及6艘核動力潛艦。

新美國安全中心（CNAS）兼任學者、前美國海軍潛艦軍官許卡特（Tom Shugart）7月底於社交媒體上公布此事後，強調這一事件的嚴重性，並對中國官方的掩蓋行為提出質疑。

許卡特進一步分析，潛艦一旦被打撈上岸，可能需要數月時間才能完成修復，內部的電子裝備和馬達等關鍵零件都需進行更換。

目前，美國官員尚未發現中國對事故發生地的環境或水域進行相關檢測，也不清楚是否有傷亡報告。

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