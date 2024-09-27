公立醫院責任！醫界大老曝「高醫丟大同」3關鍵：感概但不意外

▲高醫工會不滿大同醫院經營換手！到高市府抗議。（圖／記者吳世龍攝）

地方中心／高雄報導

高雄大同醫院經營權審議，從高醫大法人轉到了長庚團隊鬧得沸沸揚揚！高醫工會在26日還到高雄市政府四維行政中心前抗議，發出怒吼！一名醫界大老看不下去，私下向《東森新媒體ETtoday》透露了自己的看法，認為高醫已經經營長達15年的大同醫院經營權會在此次評選落敗，是令人感慨但不意外的發展。

這名醫界大老本身也是出身高醫體系，面對自家內部掀起的批評聲浪，他提出三點大同醫院經營權之爭的關鍵：病患權益、基層勞動條件，以及接受政府委託經營的市立醫院應負的責任。關於病患權益，醫界大老分析，大同醫院位於南高雄市中心，相較於北高雄有好幾間重度級緊急醫療責任醫院，南高雄至今都還沒有，理應是大同應盡力爭取的亮點。然而很可惜高醫經營大同醫院15年，對急重症處置能力部署卻少之又少，也難怪評委多數認同長庚所提擘劃，「像心絞痛、新生兒呼吸窘迫，真的沒有時間再等轉診。」

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▲高醫工會不滿大同醫院經營換手！到高市府抗議。（圖／記者吳世龍攝）

▲9月26日超過百名的高醫工會醫護到高市府抗議 。（圖／記者吳世龍攝）

另外醫界大老看到26日高醫工會在市府前的抗議記者會，當天拉「反對重症醫療」的布條，並稱大同離高醫只有救護車車程5分鐘，可提供近99%急重症服務。他說，急救很花錢，但是拯救寶貴性命是以秒計算，不應該被財團利益蒙蔽。撇除大同是高雄最賺錢的醫院不說，高醫在大同醫院內竟還設有健髮體雕中心、皮膚管理中心，卻不往急重科發展，完全忘了大同醫院是公立醫院的角色。

實際到高雄市國際醫療網查詢大同醫院健髮體雕中心，發現記載的內容是：「大同整形外科醫學美容中心耕耘愛情醫療觀光，呼應愛情產業鍊，推出一系列完整醫美整形項目。從基礎皮膚保養、除斑雷射、除毛雷射、最夯的「皮秒蜂巢雷射」、肉毒、玻尿酸等微整注射，到臉部緊緻拉提電波音波雷射甚至雙眼皮、隆鼻和拉皮手術應有盡有。針對女性則提供胸部隆乳和體態抽脂等，男性則有體態雕塑抽脂、男性女乳手術和植鬍、植眉等。此外，男性在意的雄性禿問題，也有健髮植髮中心提供完整頭皮檢查、藥物治療和植髮手術治療。

醫界大老表示將有限的醫療資源偏重在醫美科目，自然就和需要急重症資源的市民權益產生排擠效應，如果是專門做醫美的診所也就罷了，可是大同醫院是市立醫院，有一定的公共服務義務與責任。「攤開所有市立醫院來看，只有高醫經營的小港、大同有設立醫美中心！」

至於基層勞動權條件，醫界大老說，高醫一直說轉換經營權會讓現有醫護員工權益不保，事實上不僅長庚已經承諾留任員工每人每月再加5000元並保障十年，高醫也祭出自願轉調激勵獎金，等於員工不管選擇哪方都有加薪，讓高醫本院不少「一年一聘」福利與年資無保障的定期契約員工非常羨慕。

醫界大老強調，最關鍵的是高醫忘了他們是「接受政府委託經營市立醫院」，當然不能當作自己的醫院，必須要優先履行公立醫院的社會責任。這是評選專家委員眼中的重點，結果高醫卻長期忽略。醫界大老感慨，以上都是高醫經營階層要深刻檢討的地方，若高醫優先議約時就提出好條件照顧好公眾利益，根本不用怕比較。

現在輸了！卻把辛苦的基層醫護員工推到第一線，完全不反省，實在是令人看了搖頭。因此，呼籲這一次經營權更替之高醫經營階層不要忘記當初取得市立醫院經營權初衷「醫療服務的本質是什麼」。目前高雄市衛生局委託高醫經營的市立醫院還有小港醫院以及旗津醫院，眼下應該著重的該如何增進高雄市民健康最大福祉，而不是只思考怎麼賺錢再賺錢。