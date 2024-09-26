疑餓死4月大女嬰…狠母正面照曝！曾喊：放下負擔才能奔向新生命

▲餓死4月女嬰，狠母現身。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者賴文萱、吳世龍、戴若涵／高雄報導

高雄市大社區23日發生一起事件！一名31歲陳姓二寶媽通報，4個月大的女兒陳屍床上。檢方相驗後發現，女嬰多日未進食，不排除是遭活活餓死，依照殺人罪將陳女聲押獲准。而陳女曾發文稱，「放下負擔才能奔向新生命」，對照現況令人唏噓。

警方23日上午9時許接獲通報，稱陳女的4個月大的女兒在家身故。警方隨即派員到場，並通報社會局，初步勘驗現場，並無外力破壞跡象，認為陳姓生母對小孩疏於照料，朝遺棄罪方向偵辦。

不料，檢方經相驗女嬰遺體後發現，女嬰死亡多時，且多日未進食，認為是遭人活活餓死，複訊後將陳女當庭逮捕，並依照殺人罪嫌向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准。

▲狠母正面照曝光。（圖／翻攝臉書，下同）

社會局指出，陳姓生母5月間遭通報為脆弱家庭，由社福中心協助租屋、經濟補助、媒合嬰幼兒用品及托育服務，中秋節後陳女請假未送拖，直到23日才告知托嬰中心小女兒疑似死亡，全案因此曝光，而陳女的大女兒目前由社會局安置。

據悉，陳姓生母在中秋節前夕離家，將小女兒獨留在家至少8天，8天後返回租屋處時才發現，女兒全身發黑陳屍嬰兒床內，她聲稱這8天都沒有離開高雄，曾回娘家過夜、出席家庭聚會。

透過陳女臉書可發現，她曾在2021年間發文「放下黑暗才能奔向光明的擁抱，放下負擔才能奔向新生命」，如今卻因涉嫌活活餓死親生女兒遭收押，令人相當感慨。