大同醫院經營易手「醫護抗議」　衛生局：長庚各項評選優於高醫

▲高雄市立大同醫院。（圖／記者賴文萱攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

大同醫院經營權易主，引發醫護強烈抗議，高雄市衛生局今天（26）日表示，在大同醫院公開評選過程，絕大多數評審認為，長庚對於民眾就醫權益、減輕民眾負擔、重症醫療能力、醫護權益保障，都明顯優於高醫。

衛生局強調，市立醫院是市民的資產，並負有它照顧市民及公衛責任，不是「財團醫院」，更不是以營利為目的。市府的立場是，守護市民權益，不是財團的利益，更不能犧牲市民就醫的權益。

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▲大同醫護經營易手，衛生局強調長庚各面向都優於高醫。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

衛生局說明，今年底合約屆期，衛生局依法依規啟動「醫療合作」招標，計有「高醫法人」及「長庚法人」參與競標，於今年8月20日完成專家審議評選程序，無論第一階段或第二階段，長庚提出條件皆獲肯定。

▲ 不滿大同醫院經營換手！醫護衝高市府抗議。（圖／記者吳世龍攝）

一、保障市民就醫權利，為長者弱勢減負擔、增診療科別

為落實照顧長者及弱勢，長庚承諾大同醫院自114年起針對70歲以上長者就醫「免收門、急診掛號費」；低收入戶與身心障礙者於門、急診就醫則「全免掛號費及部分負擔」，預估長庚法人每年將減收4至5千萬元收入，用以回饋高雄長者及弱勢族群。而長者常有特殊科別需要，周全診療科別，高醫優先議約時維持23個專科別，長庚則大幅增加到36個專科別，條件優於高醫。



▲大同醫護經營易手，衛生局強調長庚各面向都優於高醫。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

二、提供急重症24小時服務，縮短南高雄80萬市民搶救時間

「長庚法人」也承諾每年投入6000萬到8000萬，將大同逐步升級「重度級緊急醫療責任醫院」，有效救助急重症患者。本市4家醫學中心暨「重度級緊急醫療責任醫院」，都位於北高雄，因此南高雄8個行政區、共約80萬市民，需緊急送醫時，只有中度級、卻沒有重度級急救責任醫院收治病患，嚴重影響南高雄急重症民眾就醫權利。

相較高醫於優先議約時仍維持「中度級」，後續公開招標時，仍僅承諾中度級醫院加上急性腦中風、加護病房兩項。

▲大同醫護經營易手，衛生局強調長庚各面向都優於高醫。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

反觀長庚法人則承諾，將「分階段」有具體期程通過「重度級急救責任醫院」，114年承接後，即建置心臟內外科與葉克膜團隊，開展24小時心導管治療服務並提供24小時心臟內、外科緊急會診等專業服務，115年優先通過第三章「急性冠心症醫療」的認證。

同時針對「急診醫療」、「急性腦中風醫療」、「緊急外傷醫療」及「加護病房照護」的評鑑項目進行專科部署，包含組織團隊、建置設備、規劃空間改建及提升相關照護品質與量能，於118年完成「重症5章」（急性冠心症、急診、急性腦中風、緊急外傷、加護病房）認證，並預定於122年完成完整的「重度級」全6章（加上高危險妊娠及新生兒）所有的評定認證。評審認為，對於急重症的醫療資源，長庚明顯優於高醫。

▲ 不滿大同醫院經營換手！醫護衝高市府抗議。（圖／記者吳世龍攝）

三、市立醫院不是財團醫院，投入急重症「賠錢科」對市民有迫切需要

衛生局強調，市立醫院絕對不是「財團醫院」，要照顧市民，弱勢優先，不以營利為目的。以2022年為例，市立大同醫院醫療營益率竟高達13.87%，較高醫8.13%、阮綜合5.88%更高，比財團醫院更賺錢。大同醫院是高雄市「醫療營益率」最高、最賺錢的醫院，盈餘高達5.8億，但高醫經營期間，對民眾急需的急重症「賠錢的急診科」卻明顯投入資源不足。

如高醫經營15年期間，有長達約13年沒有24小時急性腦中風處置、沒有24小時「兒科專科」急診；14年沒有24小時心導管服務、沒有標準負壓隔離病房，直到最近一年議約時才啟動(24小時心導管處置啟動為113.1.1，急診兒科、急性腦中風處置啟動為112.9.1)。亦有8年沒有產科新生兒生產服務（103年7月至111年8月），111年8月後才啟動。衛生局強調，以上均背離市立醫院的本質及責任、未達到照顧婦幼弱勢及急重症緊急醫療的宗旨與目的，這也是絕大多數考評委員「不支持」高醫優先議約主因之一。

▲大同醫護經營易手，衛生局強調長庚各面向都優於高醫。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

四、全力把關，不能犧牲市民權益

另就市民受益的「權利金」比較，變動權利金長庚法人所承諾的權利金每年2.8%，遠勝於高醫法人在「優先議約」時所提出的0.65%，連「小港醫院」BOT的1.39%都比高醫在大同優先議約時高。

以大同醫院112年收入42億做試算，未來10年由長庚經營，將會比由高醫優先議約經營，再增加9億的收入。所以，衛生局當時若接受「高醫法人」優先議約時提出的變動權利金0.65%，犧牲市民的權益，將會減少9億收入，這才是圖利廠商。



衛生局重申，市立大同醫院為市府及高雄市民的重要資產。本次協商過程中，所有員工權益均列為重點議題，相關權益逐條議約、載入合約。也將嚴格要求市立醫院落實公衛醫療任務，各項指標需依規定履約，並監督核實對員工薪資福利待遇的重視及保障。後續交接時，亦要求長庚及高醫須保障員工及病患權益。

衛生局表示，市立醫院的責任在於重症醫療能力、醫護權益保障、照顧長者與弱勢、市民就醫權益與公衛責任等。衛生局感謝大同醫護的努力，但「真相」就是：大多數的評委認為，高醫對大同醫院未來經營願景及資源均明顯不如長庚。市府的立場是，必須堅守市民的利益，而非財團的利益，更不會在壓力下犧牲市民就醫的權益。

衛生局強調，依法依規進行市立大同醫院招標議約 ，「全程在政風監督下」進行大同醫院「醫療合作」公開徵審，市立醫院「醫療合作」營運管理模式更非首創、「市立聯合醫院」由高雄榮總經管即是如此，高醫體系也常見「醫療合作」模式導入許多醫療院所，不要混淆視聽。