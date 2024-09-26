快訊／高雄4月大女嬰遭狠母活活餓死　檢曝相驗結果

▲涉嫌餓死4月大女嬰的陳姓生母現身殯儀館。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市大社區日前發生一名女嬰死亡案件，陳姓生母於中秋節前夕離家，留4個月大的小女兒獨自在租屋處，23日返家後發現女兒身軀發黑躺在嬰兒床上，已明顯死亡。警方初步勘驗現場發現女嬰多日未進食，橋頭地檢署今（26）日進行解剖複驗，檢察官為釐清死者身分，借提陳女和通知生父到殯儀館由法醫採DNA送驗，檢方表示，詳細的死亡時間及原因要等法醫研究所鑑驗報告才能確定。

▲4月大女嬰的生父現身殯儀館。（圖／記者吳世龍翻攝）

31歲陳姓單親媽媽育有2名女兒，大女兒與陳女母親同住，她則為小女兒的主要照顧者。陳女因失業，5月被社會局通報為脆弱家庭，由社福中心協助租屋、經濟補助、媒合嬰幼兒用品及托育服務。

據悉，陳女在中秋節前夕離家，留下小女兒獨自在家至少8天，8天後返回租屋處，發現小女兒已身亡，身軀發黑躺床上。

警方勘驗現場，發現沒有外力跡象，認為陳姓生母對於小孩疏於照料，起初以遺棄罪嫌偵辦，不過遺體經過相驗後，發現女嬰已死亡多時，且多日未進食，認為陳姓女子活活將小孩餓死，已涉嫌殺人罪，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准。