27萬替代役成民防主力　劉世芳曝訓練3方向：明年召訓延長到5天

▲26.7萬替代役備役役男是民防運用主力，內政部長劉世芳「明年召訓期延長為5天」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

「全社會防衛韌性委員會」首次會議26日在總統府召開，會後有媒體詢問，26.7萬替代役備役役男已經是民防運用主力，未來將如何支援相關任務。對此，內政部長劉世芳回應，未來會朝高科技化、專業化訓練役男，同時召訓天數也將從原本的1天，現在是3天，明年會增加為5天。

為了聚社會力量、擬定國家發展戰略，總統賴清德在就職滿月時宣布，總統府針對三大全球性議題，成立「國家氣候變遷對策委員會」、「健康台灣推動委員會」及「全社會防衛韌性委員會」等三個委員會。全社會防衛韌性委員會26日下午首次在總統府召開會議。

會議結束後，有媒體詢問，替代役在政策上已經是民防運用主力，未來該如何支援民防相關任務，又會如何擴大替代役備役召集，且過去相關業務是役政署負責，然而改制後的役政司是否有量能可以處理。

對此，內政部長劉世芳表示，替代役召訓目前分為三個階段，分別是基礎訓練、EMT1自我防護和緊急救護，民防訓練一直都有在進行，備役役男目前總數27萬9千多人，又分為治安維護組及防災救護組。

劉世芳指出，替代役男服役期滿後，研擬將召訓天數從原本1天，現在是3天，明年增加到5天，役政署降格並沒有影響，召訓上未碰到任何問題，未來包含現役、備役替代役都會朝著高科技化、專業化訓練，增強台灣防衛韌性。