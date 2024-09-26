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桃園「役男電子票證卡片設計徵選」　獲選有3天榮譽假+禮券

▲桃園徵集替代役電子票證設計獲選給榮譽假

▲桃園市政府民政局「役男電子票證卡片設計徵選」啟動。（圖／民政局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府民政局「役男電子票證卡片設計徵選」，26日正式啟動，廣邀替代役男發揮創意，參與電子票證圖樣設計，主題、創作方式不限，獲選役男可獲3天榮譽假及千元超商禮券，作品也會印製於電子票證上，明年元旦起，作為桃園市入營役男的專屬禮品。

民政局表示，桃園市每年約有1萬名役男入伍，其中替代役約有9百人，為達到人盡其才的目標，民政局首度舉辦役男電子票證卡片設計徵選活動，邀請桃園市在役役男參與創作，不限主題及創作方式，透過民政局初選、網路票選，選出最具特色的圖樣。

▲桃園徵集替代役電子票證設計獲選給榮譽假

徵件時間，從即日起到10月4日下午5點為止，參賽者需將設計圖稿與200字設計理念一同提交，透過替代役管理人協助寄送至桃園市民政局兵役科電子郵箱（043034@mail.tycg.gov.tw），並於寄送後電話確認，完成投稿程序。凡投稿的役男皆能獲得8小時榮譽假，作品獲選後，除可多獲得2天榮譽假，還有千元超商禮券。

徵選活動分兩個階段，首先，由民政局選出5件入圍作品；接著10月7日至13日透過「桃園民政好厝邊」臉書粉絲專頁，進行公開網路票選，票數最多者獲選。為鼓勵民眾參與，只要參加投票，同時在「桃園民政好厝邊」留言，支持自己喜愛的創作並tag兩位好友，即有機會參加抽獎，獎品為200元超商禮券，將抽出10位幸運得主。最終票選結果將於10月14日在「桃園民政好厝邊」公布。

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