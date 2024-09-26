末日降臨？澳洲驚現超巨「馬臉地震魚」　罕見1幕吸千人圍觀

▲ 彼得森釣到罕見的皇帶魚，吸引眾多網友圍觀。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲有民眾在梅爾維爾島（Melville Island）釣到俗稱「地震魚」的皇帶魚（Oarfish），擁有一張馬臉和超長身軀，奇異的外型在網路上引發熱烈討論。

綜合《每日郵報》等外媒，提維群島探險公司（Tiwi Islands Adventures）船長彼得森（Curtis Peterson）上周帶著一名年輕漁民出海夜釣，竟捕獲這條罕見的皇帶魚。

釣魚節目Fishing Australia TV在臉書分享照片，可見這條皇帶魚有著一張馬臉、盤子大小的眼睛和巨大的銀白色身軀，驚人的長度需要2名成年男性合力抬起，令網友嘖嘖稱奇，甚至有人質疑是AI生成，至今累積逾2千讚。9News更形容，「與其說是魚，不如說是更接近外星人的稀有生物」。

皇帶魚體長可達10公尺，可下潛至1000公尺深海，在西方又稱為「末日之魚」（Doomsday Fish），傳說中看見這種魚是上天發出的警告，也有說法認為是大地震或海嘯預兆。

釣魚專欄作家朱利葉斯（Alex Julius）指出，「這是我第一次聽到有人在這裡釣到這種魚，大多數被沖上岸時都已經死了」，可惜的是皇帶魚並不好吃，「口感像橡膠一樣」。