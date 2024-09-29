確診新冠8次「掉髮80％」變禿頭！長髮妹全剃光po照　8千人讚爆

▲琳達莫莉去年11月第8度確診新冠之後，出現落髮的情況。（圖／翻攝自TikTok）

記者詹雅婷／綜合報導

英國23歲女子琳達莫莉（Lydia Morley）自2020年至今已確診新冠8次，原本一頭長髮出現異狀，除了厚重頭髮變薄，也開始落髮，失去80%的頭髮變成禿頭，幾乎認不出自己。歷經內心煎熬之後的她已經可以不用戴假髮出門，她也把整個過程所拍攝的照片分享在網路上，吸引超過8000名網友按讚。

▲她隨後求醫就診，被診斷有圓禿。（圖／翻攝自TikTok）

每日郵報報導，琳達莫莉去年11月第8度確診新冠，在這之後就出現落髮的情況，「頭髮會整團脫落，（掉髮）程度已經到有些奇怪的地步」。到了今年1月，她的父親發現她的後腦勺禿一塊之後，她決定求醫諮詢，隨後被診斷有圓禿（alopecia areata，又稱鬼剃頭），是種免疫系統攻擊毛囊導致脫髮的疾病。

▲在去年11月確診後的那5個月，琳達莫莉失去80%的頭髮。（圖／翻攝自TikTok）

醫師起初將其歸因於壓力，但琳達莫莉自認幾乎沒有壓力，認為頭髮掉落是長期新冠引起。她透露，「醫師確實說過新冠可能是原因之一，但這發生原因不明，且他們提到，也有可能是其他原因造成」。

在去年11月確診後的那5個月，琳達莫莉失去80%的頭髮，照鏡子時幾乎無法認出自己。原本外相的她變得開始避免拍照，自信心下降，相簿裡的照片漸漸變成用來確認頭上是否有新禿一塊、或是脫髮情形是否惡化。直到她決定剃掉剩餘頭髮變成光頭時，她的自信心才重新浮現。

▲她後來決定把頭髮剃掉，自信心逐漸恢復。（圖／翻攝自TikTok）

在這之後，琳達莫莉的頭髮也開始慢慢長回來，雖然有訂做假髮，但如今已有足夠自信心，能在不戴假髮的狀態下走出家門。

琳達莫莉把她掉頭髮的親身經歷發布在TikTok平台上，引發不少討論，獲得8000多個讚。網友紛紛表示，「光頭的樣子看起來真不錯」、「看到妳戴棕色假髮的照片，驚呆了」、「終極版魅力測試就是能在沒有頭髮的狀態下依舊看起來很性感，妳完美通過了，寶貝」。

▼她有買假髮。（圖／翻攝自TikTok）