她爽劃航班座位「首排」登機秒尷尬！　專家反讚：對撞擊保護更好

▲史密斯搭乘的航班座位面朝全部乘客。（圖／翻攝自TikTok）



圖文／CTWANT

搭乘飛機若乘坐到好位子，相信整趟旅程的舒適度一定大增，在國外就有一名網紅透露，搭機時選到全機艙第一排座位，讓她相當開心，不過她登機後卻發現，原來自己的座位必須面對整個機艙的乘客，這名網紅也拍下「超尷尬瞬間」畫面並分享到網路上，引發瘋傳熱議。不過，有專家卻提出不同觀點，認為這種座位有它的優點。

從這名網紅史密斯（Jess Smith）在TikTok上傳的影片可見，史密斯坐在位子上面露尷尬表情，接著將鏡頭水平轉了180度，原來她正面對著機艙所有的乘客，當場讓她直呼，「當你訂到第一排座位打算好好享受，但竟要面對『整個機艙』」？

根據《每日郵報》等外媒報導，史密斯劃到全機艙第一排座位，喜孜孜登機卻發現她座位居然面對整個機艙的乘客。史米斯的影片曝光後，截至25日為止，點閱高達1600萬次，不少網友也紛紛表示真的太尷尬了，「整個航程變得漫長」、「我比較想坐在機翼上」、「我覺得前面的人也一樣尷尬」、「我會要求退款，天啊」；也有網友驚呼「竟有這種座位？」、「天哪，我以為那是給空服員的」。

對於史密斯選到的座位，曾在密西根大學研究碰撞保護與運輸安全的學者史奈德（RichardSnyder）2009年10月向《史密森尼》（Smithsonian）雜誌表示，這種面向機尾的座位若在客機發生撞擊時，能夠提供很大的保護，且得到了半個多世紀的支持。

另據《海軍航空新聞》（Naval Aviation News）雜誌1952年12月號報導，這種座位讓運輸機乘客生還機會提高10倍。但讓外界好奇的是，類似史密斯乘坐的位子現今為何沒有被廣泛採用，很有可能是與成本考量有關，因為在客機上設置背對飛行方向的座位堪稱是善加利用空間的權宜設計，同時還可以容納更多乘客。

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