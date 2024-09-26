　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

她爽劃航班座位「首排」登機秒尷尬！　專家反讚：對撞擊保護更好

她爽劃航班座位「首排」登機秒尷尬！　專家點出優點：對撞擊保護更好

▲史密斯搭乘的航班座位面朝全部乘客。（圖／翻攝自TikTok）

圖文／CTWANT

搭乘飛機若乘坐到好位子，相信整趟旅程的舒適度一定大增，在國外就有一名網紅透露，搭機時選到全機艙第一排座位，讓她相當開心，不過她登機後卻發現，原來自己的座位必須面對整個機艙的乘客，這名網紅也拍下「超尷尬瞬間」畫面並分享到網路上，引發瘋傳熱議。不過，有專家卻提出不同觀點，認為這種座位有它的優點。

從這名網紅史密斯（Jess Smith）在TikTok上傳的影片可見，史密斯坐在位子上面露尷尬表情，接著將鏡頭水平轉了180度，原來她正面對著機艙所有的乘客，當場讓她直呼，「當你訂到第一排座位打算好好享受，但竟要面對『整個機艙』」？

根據《每日郵報》等外媒報導，史密斯劃到全機艙第一排座位，喜孜孜登機卻發現她座位居然面對整個機艙的乘客。史米斯的影片曝光後，截至25日為止，點閱高達1600萬次，不少網友也紛紛表示真的太尷尬了，「整個航程變得漫長」、「我比較想坐在機翼上」、「我覺得前面的人也一樣尷尬」、「我會要求退款，天啊」；也有網友驚呼「竟有這種座位？」、「天哪，我以為那是給空服員的」。

對於史密斯選到的座位，曾在密西根大學研究碰撞保護與運輸安全的學者史奈德（RichardSnyder）2009年10月向《史密森尼》（Smithsonian）雜誌表示，這種面向機尾的座位若在客機發生撞擊時，能夠提供很大的保護，且得到了半個多世紀的支持。

另據《海軍航空新聞》（Naval Aviation News）雜誌1952年12月號報導，這種座位讓運輸機乘客生還機會提高10倍。但讓外界好奇的是，類似史密斯乘坐的位子現今為何沒有被廣泛採用，很有可能是與成本考量有關，因為在客機上設置背對飛行方向的座位堪稱是善加利用空間的權宜設計，同時還可以容納更多乘客。

延伸閱讀

才剛被任命副總裁！　印度銀行女職員突從「辦公椅摔下」當場離奇死亡
全球被關最久死囚「蹲苦牢近48年」　案發58年後大逆轉判無罪
高中普男「考上1科系」後狂換女友　他曝：女生都很主動

ET快訊
小楊哥玩完了！「三隻羊」遭停業、重罰3億元
快訊／今彩539今晚開出8注頭獎　每人分得300萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

她爽劃航班座位「首排」登機秒尷尬！　專家反讚：對撞擊保護更好

2024全球創新指數報告前十大　韓國排名上升最多

末日降臨？澳洲驚現超巨「馬臉地震魚」　罕見1幕吸千人圍觀

性騷片曝光！摩洛哥長髮妹遭「襲臀掀裙」集體輪流猥褻

以黎將停火？　以色列轟不實消息：總理指示「軍隊全力戰鬥」

34歲人夫偷吃57歲丈母娘！遭妻抓姦在床還嗆：妳媽比妳好

俄女「酒後下海游泳」被沖到8km外　海上漂浮7小時奇蹟生還

真主黨損失1500名戰士！　BB Call、對講機連環爆「被炸瞎、截肢」

吃到飽餐廳不限時！泰男「待10小時」狂吃　連老闆都讚嘆

iPhone 16三大變革突破　iFixit拆解讚：歷代最好維修的蘋果手機

楊繡惠直播大哭：罵賤，我吞不下去！　不敢當面回嘴徐乃麟「我不是唐從聖」

獨／楊繡惠封殺《衝衝衝》內幕 徐乃麟怒反擊 ｜20240926 ET午間新聞

家屬爆內幕！女大生最初只斷臂　「還能求救...巨業司機竟補油門」

高雄狠母獨留4月大女嬰餓死　媽摔車她急衝下樓關心超諷刺

家屬爆內幕！東海女大生最初只斷臂還能求救　巨業司機竟補油門

燕子預計周日成颱 下周二風雨最大｜20240926 ET午間新聞

棒棒堂合體「大家狂置入副業」XD　威廉喬到白髮..敖犬：不是為了錢！

轎車國道拋錨！駕駛下車擺警示遭撞飛　脖掛輪圈一地血慘死

4月大女嬰被獨留在家餓死 狠母認屍 ｜20240926 ET午間新聞

陳致遠遭炎上刪文「目的達到了」　愛爾達怒轟「打假球豬狗不如」

她爽劃航班座位「首排」登機秒尷尬！　專家反讚：對撞擊保護更好

2024全球創新指數報告前十大　韓國排名上升最多

末日降臨？澳洲驚現超巨「馬臉地震魚」　罕見1幕吸千人圍觀

性騷片曝光！摩洛哥長髮妹遭「襲臀掀裙」集體輪流猥褻

以黎將停火？　以色列轟不實消息：總理指示「軍隊全力戰鬥」

34歲人夫偷吃57歲丈母娘！遭妻抓姦在床還嗆：妳媽比妳好

俄女「酒後下海游泳」被沖到8km外　海上漂浮7小時奇蹟生還

真主黨損失1500名戰士！　BB Call、對講機連環爆「被炸瞎、截肢」

吃到飽餐廳不限時！泰男「待10小時」狂吃　連老闆都讚嘆

iPhone 16三大變革突破　iFixit拆解讚：歷代最好維修的蘋果手機

快訊／小楊哥才遭官方重罰3億　抖音也出手：三隻羊旗下帳號全停播

大溪度假酒店變身萬聖城！骷髏、暗黑墳場住客必拍　還能抽住宿券

萬海看好南美市場需求強勁　參展秘魯出口博覽會

２歲女童見柴犬興奮跳舞　冷靜：幸好妳不是我主人

國際熱門新聞

34歲尪偷吃57歲丈母娘！遭抓姦在床嗆：妳媽比妳好

非洲飛日本！人妻靠「手寫機票」返國

時空旅人？83年前男童「抱iPad」

「尼斯湖水怪」最新影像曝光　專家：可能有2隻

末日降臨？澳洲驚現超巨「馬臉地震魚」

「亞洲實力指數」台灣名次曝光

瑞士「安樂死膠囊艙」首度啟用　多人遭逮捕

以軍認了！「轟炸黎巴嫩」是準備入侵

吃到飽餐廳不限時！泰男「待10小時」狂吃

今年領46張超速罰單！　俄BMW駕駛狂飆失控「空中飛3秒」重墜地亡

富豪正妹妻開價700萬「做愛到我懷孕」　他報名慘了

撞壞美軍黑鷹直升機　他提告獲賠1億

法女大生遭埋屍公園　兇手竟是剛出獄性侵犯

AI探索納斯卡沙漠發現303幅新地畫

更多熱門

相關新聞

飛日不買廉航了！他添價差曝：別被制約了

飛日不買廉航了！他添價差曝：別被制約了

很多人去日本都會看廉航機票，就有網友指出，現在除非搶到特價票或不帶行李，不然廉航機票買下來，可能常常落在萬元左右。他認為，再多花一點錢就能坐一般航空，還含餐、機上娛樂、位子又比較大，取消班機也有另外安排，為何多數人還是如制約一般只考慮廉航？話題引發討論。

女乘客搭機9小時　發現「回到出發機場」傻

女乘客搭機9小時　發現「回到出發機場」傻

打開機上餐盒「老鼠竄出」　班機急改道迫降

打開機上餐盒「老鼠竄出」　班機急改道迫降

2架波音飛機險碰撞　阿拉斯加航空急煞爆胎

2架波音飛機險碰撞　阿拉斯加航空急煞爆胎

酒醉男大鬧害飛機緊急折返　付鉅額罰款

酒醉男大鬧害飛機緊急折返　付鉅額罰款

關鍵字：

飛機座位飛機座位

讀者迴響

熱門新聞

方文琳罹患食道癌！

家屬爆女大生最初只斷臂還能求救　司機竟補油門

快訊／轎車國道拋錨！駕駛下車擺警示當場遭撞死

陳沂力挺乃哥很溫暖乃哥又火了不道歉

眾量級家寧被爆「可能有人追求」Andy回應了

麻古茶坊2大飲品限時3天買1送1

獨／「台灣賭神」借3億港幣輸光賴帳　法院判全賠

楊繡惠偷哭20分不敢讓爸媽知道

回到家就狂摸胸！男友「還要摸著睡」她納悶

回收水桶裝酸辣湯　八方雲集：該分店終止加盟

「3生肖」秋冬要發財了！第1名偏財運爆棚

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！雙方撕破臉　

準燕子颱風估下周一到三最接近　美國模式預測「登陸台灣」

全聯開出1千萬、200萬發票！幸運門市曝

鍵盤「注音符號」不是亂排的！她畫出規律7千人驚呆

更多

最夯影音

更多

楊繡惠直播大哭：罵賤，我吞不下去！　不敢當面回嘴徐乃麟「我不是唐從聖」

獨／楊繡惠封殺《衝衝衝》內幕 徐乃麟怒反擊 ｜20240926 ET午間新聞

家屬爆內幕！女大生最初只斷臂　「還能求救...巨業司機竟補油門」

高雄狠母獨留4月大女嬰餓死　媽摔車她急衝下樓關心超諷刺

家屬爆內幕！東海女大生最初只斷臂還能求救　巨業司機竟補油門

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面