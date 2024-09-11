酒醉大鬧害飛機緊急折返「150人機場過夜」　男要付37萬元罰款

▲男子因為在機上擾亂秩序吃下罰單。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名男子搭乘捷星航空(Jetstar)一架飛往雪梨的航班，喝醉後在機上大鬧，起飛1小時後迫使客機中途折返，緊急降落在珀斯，導致150名乘客被滯留在機場整夜、飛行員被迫傾瀉價值2萬澳元（約台幣42萬元）的燃油，而吃下鉅額罰款。

來自西澳大利亞的34歲男子科貝特(Wade Douglas Corbett)，去年搭乘捷星航空 JQ 989航班時，在客機上喝醉後出現攻擊行為、擾亂秩序，9日在珀斯地方法院出庭。

法庭文件指出，科貝克登機前和搭機後喝了大量酒精，導致他對其他乘客與空服員做出不禮貌，甚至具有威脅性的行為。當空服人員拒絕提供酒時，他的態度變得有攻擊，後來不配合在座位上繫安全帶，還把自己鎖在廁所中。

飛機緊急折返在珀斯降落後，科貝克隨即被澳洲聯邦警察帶走，被控飛機上擾亂秩序與沒有遵守安全指示罪，被勒令支付9千澳元（約台幣19萬元）罰款外，還得另外支付8,630澳元（約台幣18萬元）的燃油費。

澳洲警方表示，希望此判決結果能夠幫助提醒大眾，在飛機上發生的犯罪行為，有可能會讓人付出沉重代價，「遵守航空公司工作人員的指示，比引起不必要的問題簡單多了，這些問題最終可能會讓你損失慘重」。