　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

2架波音飛機險碰撞！　阿拉斯加航空急煞車「當場爆胎」

▲▼阿拉斯加航空。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 阿拉斯加航空波音客機險與西南航空相撞，圖非事發班機。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

阿拉斯加航空和相關當局表示，阿拉斯加航空一架飛機今天在田納西州納希維爾國際機場中止起飛，以避免與西南航空一架飛機發生可能的碰撞。

路透社報導，阿拉斯加航空（Alaska Airlines）表示，阿拉斯加航空369號班機是一架波音737 MAX 9飛機，機上有176名乘客和6名機組人員，在獲得空中交通管制許可後，於美國東部時間上午9時15分（台北時間12日晚間9時15分）左右中止起飛。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）主席霍曼迪（Jennifer Homendy）告訴記者，委員會正在調查。霍曼迪說，「我們當然非常關切（這起事件）及其他正在調查的事件。」

美國聯邦航空總署（FAA）也正在調查。

原定飛往佛羅里達州傑克森維爾（Jacksonville）的西南航空（Southwest Airlines）2029號班機為一架波音737-700，原本獲准穿越同一條跑道末端。

阿拉斯加航空補充說，阿拉斯加航空機師立即煞停，以防止事件升級。這架班機原定飛往華盛頓州西雅圖，乘客後來被轉移到另一架飛機。

美國聯邦航空總署和阿拉斯加航空表示，737 MAX 9的輪胎在煞車過程中爆胎。根據航班追蹤網站Flightradar24，這架阿拉斯加航空班機在跑道上以104節（每小時193公里）的速度行駛，然後減速。

西南航空表示，正與美國國家運輸安全委員會和聯邦航空總署聯繫，並將參與調查。阿拉斯加航空表示，納希維爾國際機場（Nashville International Airport）的維修技術人員正在檢查飛機。

美國聯邦航空總署今年4月表示，將於7月之前在納希維爾國際機場等4座機場安裝新的地面感知技術。

霍曼迪說，尚不清楚這項技術是否已安裝或是否正在運作。美國聯邦航空總署避談這項技術是否正在運作。

阿拉斯加航空證實將退費給乘客，並提供1000美元（約新台幣3.2萬元）以解決事件造成的不便。（譯者：陳昱婷／核稿：曾依璇）

ET快訊
快訊／不二糕餅正式提告！　怒重申：蛋黃酥有蟑螂機率是0
酒店妹被灌醉！淚傳「2字」給男友　色男剛脫褲子慘了
許光漢今至中興新村！「公益大使團」報到
不只火星人！李珠珢「偷偷刪除」中華民國國旗
失聯15天…女陳屍男友車內飄屍臭
被砍到「臟器外露」！　4個月後開槍射信義區父子
快訊／幻象飛官謝沛勳出院了！返家過中秋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄羅斯2軍機「環繞日本一周」！日戰鬥機緊急升空應對

以色列又1高官為哈瑪斯突襲引咎辭職！　請辭信內容曝光

她和「波音737客機」交往9年分手了！親曝有戀物癖　變心愛上它

女麵包嚼到硬物　裡面發現死老鼠切片「還有毛髮和內臟」崩潰

美學者：美中若因台海爆發衝突　俄羅斯角色不容忽略

2架波音飛機險碰撞！　阿拉斯加航空急煞車「當場爆胎」

川普要求再推遲「封口費案」判決　遭美聯邦上訴法院駁回

川普「拒絕再和賀錦麗辯論」！　開嗆：只有輸家才要重新比賽

若允烏克蘭使用遠程武器　普丁：等同西方直接參戰

范斯轟泰勒絲「高房價不關她的事」　網傻眼：川普也不在意

烏薩奇被猴子綁架 家長哭喊：還回來！.mp4

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

大蛇丸宣告脫單：我女友啦！　終結32年母胎單身「魔法世界交給你們」

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

台遊客被外籍漁工鬼上身 跪地哭求王爺「帶我回家」

「我們家都是正當清白的錢」　陳佩琪曝1628萬5筆金流來源

追柯文哲金流 神秘保險箱搜出百萬現金 ｜20240912 ET午間新聞精華

陳佩琪自揭保險箱裝什麼！怨檢廉特別交代「不可外傳」

曝柯文哲4300萬商辦明細　陳佩琪「思慮不周」：對民眾黨很抱歉

一年去ATM 10次「很奇怪嗎？」　陳佩琪批檢調硬要聯結京華城

俄羅斯2軍機「環繞日本一周」！日戰鬥機緊急升空應對

以色列又1高官為哈瑪斯突襲引咎辭職！　請辭信內容曝光

她和「波音737客機」交往9年分手了！親曝有戀物癖　變心愛上它

女麵包嚼到硬物　裡面發現死老鼠切片「還有毛髮和內臟」崩潰

美學者：美中若因台海爆發衝突　俄羅斯角色不容忽略

2架波音飛機險碰撞！　阿拉斯加航空急煞車「當場爆胎」

川普要求再推遲「封口費案」判決　遭美聯邦上訴法院駁回

川普「拒絕再和賀錦麗辯論」！　開嗆：只有輸家才要重新比賽

若允烏克蘭使用遠程武器　普丁：等同西方直接參戰

范斯轟泰勒絲「高房價不關她的事」　網傻眼：川普也不在意

美光一片看好中罕見被看空　分析師腰斬目標價：HBM晶片恐產能過剩

美國立陶宛戰略聲明關切台海　外交部：持續與等理念相近國家合作

「TOYOTA省油神車」創金氏世界紀錄　橫跨美國最多只進加油站5次

屏東力推寵物身分證　線上登錄有禮券...10萬獎品送不完

高雄男桃園登機行李留計程車　警急調閱監視器1小時幫找回

全聯推出甜甜圈！全新口味限時4天「3入89元」百家門市快閃開賣

料Fed下周降息　黃金價格站上2560美元刷歷史新高

「九二共識確保台灣安全」　蕭旭岑轟：陸委會挑釁加深美方疑賴論

國旅CP值不高？8成上班族喊房價太貴　雙人房一晚2867元才合理

無精蟲症不代表不孕　泌尿醫：做到這件事還是有生機

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

國際熱門新聞

日本3台人冒充警察　騙走老翁2600萬黃金

微軟又爆大規模當機！官方回應了

SpaceX創造歷史　史上首次民間太空漫步

她婚禮穿「胸前大挖空」禮服　從半球一路露到肚臍

澳科學家：巨型金塊「源自於地震」

日超商飯糰「用錯食材」要回收　反讓人更想吃

泰北洪災蔓延　清萊國際機場取消所有航班

摩羯重創越南　已致226人死亡

美眾院通過法案　挺台灣全面參與世衛

台女遊日悍嗆陸客「滾回中國」爆衝突！

川普發文：不再辯論　堅持自己10日辯贏賀錦麗

范斯轟泰勒絲「高房價不關她的事」　網傻了

美國立陶宛戰略聲明　新增挺台灣國際參與、關切台海

人妻探監　遭扒光搜身、醫性侵

更多熱門

相關新聞

酒醉男大鬧害飛機緊急折返　付鉅額罰款

酒醉男大鬧害飛機緊急折返　付鉅額罰款

澳洲一名男子搭乘捷星航空(Jetstar)一架飛往雪梨的航班，喝醉後在機上大鬧，起飛1小時後迫使客機中途折返，緊急降落在珀斯，導致150名乘客被滯留在機場整夜、飛行員被迫傾瀉價值2萬澳元（約台幣42萬元）的燃油，而吃下鉅額罰款。

乘客毆打空服員　大鬧40分鐘飛機降落

乘客毆打空服員　大鬧40分鐘飛機降落

快訊／國道1號南向323K永康大灣段傳出2車車禍

快訊／國道1號南向323K永康大灣段傳出2車車禍

搭飛機見證超神巧合　日男一生一次

搭飛機見證超神巧合　日男一生一次

硬開飛機逃生門害9人送醫　法院判賠1745萬

硬開飛機逃生門害9人送醫　法院判賠1745萬

關鍵字：

阿拉斯加航空西南航空飛機碰撞納希維爾國際機場

讀者迴響

熱門新聞

全裸水仗墜樓亡！　情侶疑用「孵蛋機」助興

不二糕餅「蛋黃酥蟑螂」造假疑雲　原PO9聲明回應

「小沈1500」有行程怎見沈慶京？柯文哲這樣回

《戲說》83歲男星離世…生前唯一交代曝光

女記者遭諷陪睡怒告蔡正元！！邱毅：自取其辱

獨／陳佩琪曝1628萬「5大筆金流」來源

台北車站地下城有隱藏「入口」？清潔員證實：是真的

民眾黨1情況露敗象　醫：小草醒悟了

高雄科大課堂規定超奇葩　8千人笑噴

台南知名烘焙坊遭棄單1100盒蛋黃酥　業者嘆揹黑鍋

柯文哲遭收押　他曝韓國瑜託友送8字

不二糕餅被控「蛋黃酥有蟑螂」！商品來源曝

高雄選妃聖地又被抄　全套店「火辣長髮妹」掰了

正妹直播主被瘋猜是大蛇丸女友

政府發錢最高2萬　符合3條件都能領

更多

最夯影音

更多

烏薩奇被猴子綁架 家長哭喊：還回來！.mp4

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

大蛇丸宣告脫單：我女友啦！　終結32年母胎單身「魔法世界交給你們」

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

台遊客被外籍漁工鬼上身 跪地哭求王爺「帶我回家」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面