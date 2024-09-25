飛日買廉航「加一加要萬元」！他改買一般航空：別被制約了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者謝盛帆攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多人去日本都會看廉航機票，就有網友指出，現在除非搶到特價票或不帶行李，不然廉航機票買下來，可能常常落在萬元左右。他認為，再多花一點錢就能坐一般航空，還含餐、機上娛樂、位子又比較大，取消班機也有另外安排，為何多數人還是如制約一般只考慮廉航？話題引發討論。

「不懂為什麼這麼多人去日本都一直看廉航？現在廉航已經不是疫情前的廉航了。」原PO在Threads表示，除非搶到特價票，或是不需要加購行李公斤數，不然現在買廉航機票，含行李、稅金後可能都落在萬元上下。可花了這筆錢，航程中既不含餐、位子又小，也沒有機上娛樂，如果班機被取消，廉航可能也不會幫忙另外安排。

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如果改坐傳統航空，只要提早規劃，就容易買到1萬2上下的機票，「這一點點的價差，為何大家只注意廉航？好像被制約一樣，去日本就是要廉航？」原PO也在留言處指出，其實廉航比較適合時間非常彈性，或是願意持續關注消息的人，才有餘裕去搶數量少、時間近的特價票。

貼文引發討論，就有人也頗有共鳴，「確實，所以後來都只看特價機票」、「沒錯，疫情後我也不看廉航了。疫情前，廉航還有4000多來回含行李，最貴頂多7000多，哪像現在都double」、「廉航都不廉航了」、「早就不搭廉航了」、「甘願多花一點坐傳統航空，比較沒什麼問題。」

但也有網友表示，「高雄人的痛啊…」、「有時候是時間啦！早去晚回，玩好玩滿」、「一早到日本得到漫長的一天。」「寒暑假，傳統航空很難有一萬出頭的價錢」、「覺得還是依時間跟出發地而有不同，如果是淡季、從桃園出發，應該廉航會很便宜，但是如果是旺季，都不便宜」、「重點不是價格吧？是時間才對吧？我超愛6點到那邊去飯店放個行李，剛好吃個早餐就開始玩。」

※本文獲原PO授權引用。