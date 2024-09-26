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大園區公所「客家古農具展」　推行客家文化

▲大園區公所「客家古農具展」

▲余誌松區長化身導覽員為民眾解說「客家古農具」。（圖／大園區公所提供）　

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大園區公所即日起至10月22日，於區公所大樓1樓中廊舉辦「古農具展覽」。余誌松區長表示，公所運用辦公廳舍空間，以傳統客家花布打底來襯托傳統古物、農具之美，讓到訪、洽公及至圖書館民眾可以順道認識、欣賞。

余誌松區長化身導覽員為民眾解說表示，本次客庄文化古文物展為期1個月，中廊約陳設百件早期農村時期農耕所用木製農具外，還有竹編生活器具，有水碓、風車、桌仔、四角籠床、木臼錘、鐵耙等文物，感謝彭文銘先生愛心捐贈，將這批他花了幾十年、四處收藏珍品無償捐給公所應用，也感謝劉永發先生協助整批古文物用途、名稱、客語音標等相關註釋。

▲大園區公所「客家古農具展」

▲大園區公所於1樓中廊舉辦「古農具展覽」。（圖／大園區公所提供）

余區長說，民眾可透過解說板清楚知道古物正確名稱，客語如何發音、用途、功用等，走一趟展覽會，可看見前人智慧，他們利用木頭、竹子等天然資源，製作各式各樣祭祀用品、農耕器具、日常生活用具等，來解決生活大小事。

▲大園區公所「客家古農具展」

為推行客家文化，保留傳統古物，余區長邀請每位里長擔任本次活動代言人推廣至各里，讓更多區民認識本次展覽之器具，也歡迎各地好朋友，來到大園可順道來區公所一樓觀看展覽品，一同來欣賞客家古物之美，發現前人純樸生活但崇敬自然、物盡其用的客家文物。

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