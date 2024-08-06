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「冠軍爸爸」榮耀出場　大園區公所表揚模範父親很溫馨

▲「冠軍爸爸」榮耀出場，大園區公所表揚模範父親很溫馨

▲「冠軍爸爸」榮耀出場，大園區公所表揚模範父親很溫馨。（圖／大園區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

您是我的冠軍爸爸！桃園市大園區公所於父親節前夕的4日，舉辦「113年父親節模範父親表揚暨預防詐騙宣導活動」，表揚區內推薦遴選出21名模範父親。各里里長手持冠軍爸爸舉牌，陪同受表揚的模範父親進入會場，榮耀感瞬間爆發！

▲「冠軍爸爸」榮耀出場，大園區公所表揚模範父親很溫馨

大園區長余誌松表示，父親是家庭最重要的靠山，公所今年以「阿爸~阮兜ㄟ靠山」為主題，向各位模範父親致上最大敬意。此次表揚的模範父親中，張萬得先生一生充滿堅韌和自力更生的精神，無論是捕魚、搬石子還是養雞，他始終努力工作，為家庭打下堅實基礎。

▲「冠軍爸爸」榮耀出場，大園區公所表揚模範父親很溫馨

簡永祥先生，作為單親爸爸，用無盡的愛和耐心，悉心照顧並教育三個孩子，尤其是對女兒的照顧，幫助她克服聽力和語言障礙，使她能夠正常溝通並在學業上取得優異成績，實屬不易。其他各里推薦模範父親事跡，表述著父親為家庭打拼，用愛和行動培養孩子堅毅和自信，這種深沉而無私的愛，激勵著每一個人。

桃園市並推行多項政策來關懷長者與家庭。例如，擴大敬老愛心卡的使用範圍和優惠措施，讓持卡者在市立游泳池、國民運動中心及體育園區享受免費游泳池及健身房的優惠；設立的長青學苑及社區照顧關懷據點已達406處，提供多項長者健康服務及活動。

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