兩岸客家文化交流福建永定開幕 　招商引資推介總投資20億人民幣

▲ 第十六屆海峽論壇·兩岸(永定)客家文化交流活動 。（圖／受訪者提供）

記者任以芳／福建報導

第十六屆海峽論壇•兩岸（永定）客家文化交流活動昨10日在福建省永定海峽兩岸交流基地開幕，並且舉行「兩岸一家親 發展心連心」永定區招商引資推介會，現場共有8個項目進行簽約，包括對台3個項目，總投資20.9億元人民幣。

本次活動以「情融兩岸•緣聚土樓」為主題。台灣新竹縣政府顧問範振宗，海峽兩岸經貿文化交流協會秘書長鄧岱賢，世界客屬總會執行長鄒源淦，龍岩市領導鄧菊芳，永定區領導李強、李宏泰等出席開幕式。

▲ 第十六屆海峽論壇·兩岸(永定)客家文化交流活動，會後舉行招商推介會。（圖／受訪者提供）

會後，緊接著舉行「兩岸一家親發展心連心」龍岩市永定區招商引資推介會，現場共有8個項目進行簽約，總投資20.9億元人民幣，包含工業、農業、文旅康養、產業平台等項目，其中3個項目為台商投資產業項目，1個項目為永定區為台商來投資的平台項目。

文化交流活動期間舉辦第一屆永台客家職業教育對話會暨永台港澳青年之家（永台青年人才之家）揭牌儀式。永台青少年交流活動、客家文化體驗交流活動、兩岸民宿融合發展交流會、「土樓回響•情融兩岸」專場交響音樂會、參觀福建土樓博物館、參觀土樓王子景區等形式多樣的交流活動，促進客家文化在兩岸之間傳承發。

▲兩岸嘉賓踴躍參加，齊心推廣客家文化。（圖／受訪者提供）

兩岸專家學者學術交流環節中，台灣青年聯合會顧問、台灣首府大學董事會董事長特別助理劉文忠帶來《暑期學校模式架起兩岸交換生新契機》主旨演講，受到與會嘉賓熱烈迴響。

台灣雲端服務協會駐福建辦事處主任楊竣宇作《閩台數字營銷青年創業團隊培養實踐案例》主旨演講。作為閩台職業教訓交流的見證者，他在學生培養、師資培訓方面具有豐富經驗。

「兩岸交流合作，交流什麼？合作什麼？」楊竣宇指出，基於數字經濟發展趨勢尋找合作機會、立足各自的優勢能力或經驗進行交流、圍繞小而美創業的真實項目進行合作。他認為，在數字經濟浪潮下，兩岸交流合作不僅僅包含論壇和賽事，還有知識付費、培訓等眾多領域。

永定是「客家故里」，純客家縣，客家人重要的聚居地和集散地之一，永定擁有豐富且獨特的客家文化,且作為全大陸第17家，全福建省第5家，龍岩市第1家海峽兩岸交流基地，在兩岸基層交流有十分深入的實踐交流。