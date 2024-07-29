▲桃園女孩江怡賢海外傳承客家文化，推動「大紐約客家會」數位轉型

▲江怡賢(左二)海外傳承客家文化，獲僑務委員長徐佳青(中)大紐約客家會榮譽主席楊毓淑(右二)，紐約華僑文教服務中心主任陳永豐(右一)肯定。（圖／江成福提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台灣的「客家文化」在政府大力推動下，已成為發展多元文化價值的重要元素之一；而桃園客家人口逾90萬人，是全台客家人口最多的縣市；桃園女孩江怡賢深受客家文化影響，赴美求學並在當地就業後，因緣際會受邀為聯合國的附屬組織「大紐約客家會」，義務進行數位轉型，讓客家年輕化、走入生活，展現世界的客家、客家的世界。

▲江怡賢(左)赴美求學和工作，認真努力、廣結善緣，父親江成福(右)引女為榮。（圖／江成福提供）



江怡賢的父親江成福是國際扶輪3502區景福扶輪社社友，於88父親節前夕，和扶輪社友劉中正、詹美華賢伉儷分享女兒投入客家文化的發揚，滿是引女為榮的喜樂！江成福說，民國84年次的江怡賢(Isabelle Chiang) 在2018年到紐約攻讀行銷碩士， 2020年Covid-19疫情爆發之際，她從紐約大學畢業並在就業市場最低靡的時期，成為當屆NYU行銷研究所第一位就業的國際學生。

▲江怡賢教小朋友動手做客家擂茶，讓客家走入生活。（圖／江成福提供）

2021年，大紐約客家會成為聯合國的附屬組織，主要以推廣客家文化為主，並將傳統文化傳承給下一代。由於該會成員多數是移民美國的客家老僑，早年為家庭、工作事業打拚，不擅長英語、網路行銷，在因緣際會下，大紐約客家會會長鍾艾霖邀請活躍於當地、且有豐富行銷專業的江怡賢，為組織做數位轉型期以跨世代、跨種族的宣揚客家文化，延續聯合國的宗旨。

▲江怡賢(左二)以傳承客家文化信念，擔任聯合國的附屬組織「大紐約客家會」整合行銷總監。（圖／江成福提供）

江成福說，江怡賢認為傳統文化若要傳承到下一個世代，一定要先走入生活。2023年，她帶領大紐約客家會參加7場在紐約當地的市集活動，邀請當地居民一同動手做客家擂茶，透過擂茶活動認識客家文化，現場也發放文化小卡介紹客家美食、建築與藝術文化，活動獲得熱絡迴響，使客家文化引起更多注意力，為大紐約客家會招來更多會員。

由於數位轉型的主要目的是接觸更多的年輕人，江怡賢制定跨渠道的行銷策略、架設官方網站、及創建社群媒體的粉絲專頁。從宣傳客家美食、藝術文化的角度，帶到客家話教學，大紐約客家會在社群媒體的內容在短短幾週內吸引了上萬的觀看流量，也吸引許多Z世代年輕人加入大紐約客家會。

江成福引女為榮的表示，江怡賢不僅提升了大紐約客家會在網路上的知名度，也促進了不同文化背景的人們對客家文化的認識和參與，同時履行了聯合國附屬組織的使命，使客家族群被世界看見，並無遠弗屆地傳承客家文化。