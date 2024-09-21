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台東客家文化生活節登場　推廣客家文化營造友善客語環境

▲台東客家文化生活節。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東客家文化生活節。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為了讓民眾認識客家文化，台東縣政府21日與台東市公所於客家學堂舉辦「台東客家文化生活節-共下來閙熱」，合作推廣客家音樂及戲劇，由在地客家表演團體、客家創作歌手饒棣華演出，以及客語闖關、五彩米苔目及藍染DIY等體驗，增進客家人對於自身文化身份和價值觀的認同，培養新世代對傳統文化的認識，讓大家看見客家藝術的美。

台東縣長饒慶鈴表示，客家文化的傳承與發展一直是施政重點，每年在台東客家學堂開設多元化客語課程，包括口說藝術、山歌、生活會話等，積極推動「客語家庭徵集活動」，鼓勵民眾在家說客語，營造友善客語環境；此外，為激勵學生學習母語，設置客語認證獎勵金，最高3,000元。藉由推廣客家語言及藝文，傳承客家文化、提升客語社群活力。

活動邀請在地客家表演團體，包括小丑爸爸歡樂秀、台東縣客家婦女合唱團、台東縣六堆同鄉會舞蹈表演、悅舞兒童舞蹈團、鐵道村晨運社、德高老人會三大調、瑞源客家韻藝團及客家創作歌手饒棣華等，精彩演出讓現場觀眾掌聲不斷。此外，還有客家獨特文化擂茶體驗、米苔目及藍染DIY、客語闖關等活動，豐富的感官體驗，讓民眾親自感受客家文化的魅力。

民政處指出，透過此次活動，讓更多人認識客家文化，感受客家人熱情；除了客家文化生活節外，11月在池上辦理好米收冬祭，持續推廣在地客家文化，讓民眾增進對客家生活的認識，促進文化傳承與發展，感受客家文化魅力。

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