綠控「藍白卡總預算衝擊新北603億」　江怡臻駁斥：依法都可執行

▲新北市議員江怡臻。（圖／國民黨文傳會提供）



記者崔至雲／新北報導

藍白兩黨團近日在立法院退回中央政府總預算，新北市議員卓冠廷指出，新北預算有603億元是中央補助，總預算卡住，後續都不能用了，新北市長侯友宜被害慘了。不過新北市議員江怡臻表示，「卓冠廷你說錯了」，對中央政府總預算而言，九成都是延續性計劃，依照預算法第54條規定，都可以依照113年度實際執行金額執行。除非中央故意不給地方政府補助款的錢，才會發生無法執行的的情形。

江怡臻提到，中央補助新北的603億是一般補助及計劃型補助金額，其中近99.9 %是延續性計畫，不會受影響，除非中央故意不撥款給地方政府。講詳細些，對中央政府總預算而言，九成都是延續性計劃，依照預算法第54條規定，都可以依照113年度實際執行金額執行。如果中央以總預算被立法院退回程序委員會為藉口，故意不給地方政府補助款的錢，才會發生無法執行的的情形。

針對計劃型補助，也就是中央要給地方政府的錢，江怡臻說，也不會有無法執行的情形，若計畫已經在113年以前就核定，依預算法第54條規定以113年實際執行的錢辦理，該補助款就看中央要不要撥款。至於新增的計畫型補助地方案，地方也不會有沒辦法執行，地方政府總預算，經議會審查通過後，就可以依照執行。計畫下面會有一行字，「待預算通過後執行」。

江怡臻指出，退一萬步來說，假設民進黨政府賴皮不重編重送，地方政府可以依議會三讀審定預算金額先墊付，延續性計畫照走，等到中央預算通過後，再歸還地方政府墊支的錢。民進黨現在嘴巴花蕊蕊說，「這個錢無法發、那個錢無法發、退回就是怎樣怎樣」，但民進黨自己就做過這樣的事，以新北市政府105年總預算來說就被民進黨團阻擋多次，從104下半年直到105年3月才通過，拖了好多個月，但105年1~3月托育補助、公務人員薪水等也都照發，民進黨議員也都繼續領薪水。

江怡臻喊話，民進黨不要再牽拖，把預算編好、重新送出，才是正道。

