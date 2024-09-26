藍白卡總預算「軍公教加薪」影響最劇　行政院：必要性時才啟動救濟

▲發言人李慧芝出席「行政院會記者會」。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

114年度中央政府總預算案遭藍白聯手退回程序委員會，導致此次的預算會期開議後卻無預算可審。對於受影響的政策範圍，行政院發言人李慧芝說，從教育層面的補助、醫療方面的癌篩與新藥補貼，以及地方基礎建設升級與治水預算、消防安全改善等，都受到影響，現階段會透過各種溝通管道持續協商、誠意溝通，必要性時才會啟動各種救濟方式可能性的研議。

立法院在上週五開議，藍白不滿行政院總預算未將原住民的禁伐補償金編足，退回總預算案。接著24日程序委員會時，藍白又聯手封殺總預算，以人數優勢通過將總預算案暫緩列案。

針對明年度計畫受影響最大的項目？行政院發言人李慧芝26日主持行政院會後記者會時說，總預算案攸關人民跟國家發展，明年新興計畫也涉及到很多層面，包括醫療、教育、軍公教同仁權益、消防人員安全等，這些新興計畫都需要立法院對於總預算案的實質審查跟支持，才有辦法如期執行。

李慧芝指出，影響層面方面很多，沒辦法一一列舉，但在教育方面，補助公私立各級學校的用電優惠就有58.82億，還有依照「偏遠地區學校教育發展條例」給予鼓勵的久任獎金也有11億多；醫療部分，健康台灣深耕計畫癌篩部分就有60億，癌症新藥補助也有51億。

還有農地重劃區的基礎建設升級、緊急農路改善等有30億；消防安全部分也非常多，對於消防與救護人員的安全跟救災設備相關，這項新增支出就有11.48億；跟地方相關的部分，治水預算新增有159億，包括地下水保育、地層下陷防治計畫以及蘇澳溪、荖濃溪整治計畫，如果沒辦法審核就無法使用。

李慧芝還補充，教育經費方面，其中一項335億元，包含0到6歲國家養2.0計畫就增加41億，還有就學補助、調整幼兒園師生比等；體育經費增加25億，都因此卡關。

李慧芝強調，行政院現階段會透過各種溝通管道持續協商，希望不要影響到預算審議的審定期程，甚至影響到國家發展與全民權益福利。

記者追問，日前提到，會善盡各種方式維護行政院編列預算的完整性，救濟方式有哪些？李慧芝說，行政院會在誠意溝通前提下，在必要性時才會啟動各種救濟方式可能性的研議，希望用這樣的方式維護編訂預算的完整性。

▲「行政院會記者會」談總預算案。（圖／記者陳家祥攝）



