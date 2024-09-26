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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓冠廷揭藍白卡總預算新北佔603億　市府認：仍盼用正常程序

▲新北市政會議,侯友宜。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

新北市議會昨（25日）開議，市長侯友宜進行施政報告，新北市議員質詢也詢問有關「中央政府總預算卡關」的後續衝擊。新北市議員卓冠廷詢問侯友宜，新北預算有603億元是中央補助，衝擊項目怎麼辦？主計處坦言「仍希望可以用正常程序。」、「大一點的錢，要考慮提出墊付案。」卓冠廷肯定市府說實話，並表示，連新北市政府都認了，藍白搞中央預算，侯友宜先被害慘！

國民黨團與民眾黨團日前史無前例在程序委員會中，就將中央政府總預算案暫緩列案。卓冠廷昨日質詢時指出，新北明年預算裡有603億是中央補助，佔收入近3成，且新興計畫預算跟常態預算不同，預算沒過就不能先用。

卓冠廷續指，光他選區，今年核定、明年編列的地方案件就包含：樹林保安活動中心65萬、樹林柑園活動中心13萬、鶯歌活動中心公安檢查75萬、土城青山清溪清化活動中心450萬、鶯歌尖山活動中心電梯工程420萬。

卓冠廷直言，這還只是隨手舉例他選區的一小撮案件。新北受中央補助的計畫怎辦？侯友宜不阻止這些人霸凌新北市民嗎？新北市府主計處長吳建國備詢時則回應，不夠的錢，靠市府自己預算先付。大一點的錢，考慮用第一預備金。再大一點的錢，要考慮提出墊付案，「市府都會來處理」，「但還是希望照正常程序。」

卓冠廷表示，鬧了半天，藍白聯手搞鬥爭，明年預算不審全退，把新北市的新建設計畫補助通通打回去，連好好討論、正常討論、理性討論都做不到。請問想選新北市長的民眾黨立委黃國昌，還有新北立委洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、羅明才、廖先翔，「新北市民得罪你們是不是？」
 

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新北市總預算中央補助國民黨侯友宜民進黨卓冠廷

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