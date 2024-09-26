健保署建立糖尿病風險模型　陽明交大教授推動AI輔助醫療

▲李光申教授率先推動AI醫療運用，並說明Google人工智慧在輔助醫療上的應用潛力。（圖／李光申教授提供）

記者游瓊華、蔡佩旻／台中報導

近年來，AI醫療漸成爲各國大力推動項目，現健保署也攜手Google MedLM推動糖尿病疾病風險AI模型，未來將擴展其他慢性病管理；並在 Vertex AI 平台上建置、訓練和測試客製化的生成式 AI 大型語言模型。透過這個模型，提前數年預測第二型糖尿病患者的併發症風險。

去年中國醫藥大學附設醫院在時任研究副院長李光申醫師及其帶領的團隊下就率先宣布，採用 Google打造的 MedLM 模型，從客製化癌症治療指引和提供化療問答集的醫病兩用 Chatbot 開始，後續還將發展更多專科 AI 助手，成為亞洲第一家採用這款醫療生成式 AI 模型 Med-PaLM 2 的醫學中心。

李光申身為陽明交大臨床醫學研究所教授，帶領師生進行許多 AI 醫療研究與臨床判讀，得到許多研究成果，包括「判別磁振造影影像半月板損傷之人工智慧臨床決策輔系統之建立」、「用於聲帶疾病預測的智能語音識別系統和方法」，以及「運用人工智慧即時預測腎臟病預後之決策輔助系統」等，也讓李光申從 2021 年起連續三年榮獲國家新創獎及精進獎。

李光申認為，借力 Google 的 MedLM 醫療大語言模型，加上自有的 300 萬人次結構化病歷資料，用來調校、訓練出自己的醫療「大腦」。鑑於國外醫療業早就開始探索 AI 應用的可行性，台灣礙於法規、跨領域人才難覓等諸多限制，發展速度相對較慢，李光申在 2017 年就成立台灣生醫人工智慧研究發展協會，並擔任理事長一職，希望加速 AI 在生醫研究上的應用，進而提升醫療照護品質與減少醫療從業人員的負擔。

▲李光申教授率先推動AI醫療運用，並說明Google人工智慧在輔助醫療上的應用潛力。（圖／李光申教授提供）

李光申研究團隊近期的重點放在使用人工智慧進行蛋白質新藥的設計與研發，用於治療衰老症及神經系統退化性疾患，已有相當不錯的成果，也得到 Google Research 的資深科學家 Dr. Greg Corrado 的高度肯定。

李光申強調，AI 不是用來取代醫生，而是將其訓練成醫護人員的助手，讓醫生、護理成為一個具有 AI 賦能的醫療、照護專家。李光申指出，智慧醫院不同於傳統醫院，是在電子病歷與資訊整合、物聯網（IOT）以及人工智慧（AI）等技術的運用，透過這些科技讓看病更簡化易判讀，改變傳統視病的繁瑣流程，並讓病人有效率的參與醫療決策，增進醫病之間的信任關係。