王正坤醫師捐贈台北醫大100萬元　分享人文關懷與建立醫療形象

▲藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，捐贈母校台北醫學大學所屬萬芳醫院100萬元，25日下午受邀回母校台北醫學大學演講。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，捐贈母校台北醫學大學所屬萬芳醫院100萬元，25日下午受邀回母校台北醫學大學演講，以「醫學人文與如何打造醫療品牌魅力」為主題，分享如何享受大學生活，內化自己的善良，化為實際行動，經由關懷病人來打造醫療品牌，建立正面醫療形象。

王正坤醫師今年捐款母校台北醫學大學所屬萬芳醫院100萬元，由北醫校長吳麥斯頒發感謝狀。王正坤醫師也於去年捐款北醫150萬元，連續2年持續回饋母校北醫。

校方邀請王正坤醫師於「拇山人文講座」發表演說，他勉勵北醫學子勇敢設立人生目標，內化心中的善良與服務精神，重視人文關懷。王正坤醫師表示，大學與醫院也需要建立品牌，「品牌是患者口碑和信任的積累，而不是僅靠廣告堆砌而成」。台北醫學大學能夠成為世界知名大學，北醫所屬的萬芳醫院、雙和醫院與北醫附設醫院能夠成為知名醫院，這一切都是在校師生與校友們一起努力的成果，成功打造台北醫學大學為知名品牌，擁有正面的醫療形象。

王正坤醫師向北醫學弟妹們說：「回到母校，不只是懷念母校，更是懷念我們的青春歲月」。對於一個知名的醫療品牌而言，核心競爭力來自於醫學知識、醫學技術與服務，而關懷病人則是服務的關鍵，在大學生活當中，要用心學習如何關懷別人。每一位醫護人員都應該秉持著關懷病人的理念，不僅注重治療的技術，還要重視與患者的情感聯繫，人文關懷包含了「關心人、尊重人、愛護人」。

王正坤醫師本身是皮膚科專科醫師與企管博士，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團董事長，在長榮大學博士班授課品牌管理與供應鏈管理，在成功大學EMBA碩士班授課連鎖品牌經營管理，在成功大學附設醫院授課美容醫學。藝群醫美集團旗下有1家Dr.藝群保養品公司與16家藝群醫美診所分布在台灣6都直轄市。

王正坤說，這次演講，充分闡述如何把醫院打造成為知名品牌，包含識別消費者或受眾、研究同業的行為、定義品牌的定位與目的、選擇品牌名稱、創建品牌口號、設計品牌商標、建立品牌故事、發展品牌的個性與聲音、結合品牌形象到醫院營運當中、勇於品牌再造。王正坤也鼓勵在場的北醫同學們不僅要提升自己的醫療技術，還要培養同理心和關懷病患的精神，並以此作為建立醫療形象的基石。