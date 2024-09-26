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大同醫院經營換手！醫護衝高市府抗議　衛生局：長庚優於高醫

▲▼ 不滿大同醫院經營換手！醫護衝高市府抗議　衛生局：長庚優於高醫。（圖／記者吳世龍攝）

▲不滿大同醫院經營換手！醫護衝高市府抗議。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄市立大同醫院經營權變天，在今年底高雄醫學大學15年合約到期後，將由長庚醫療法人接手經營，高醫醫護劇烈反彈，今（26）日前往高雄市政府怒吼，「還我辛苦耕耘15年的家！」對此，高雄市衛生局再度重申，長庚對於民眾就醫權益、減輕民眾負擔、重症醫療能力、醫護權益保障，都明顯優於高醫。

▲▼ 不滿大同醫院經營換手！醫護衝高市府抗議　衛生局：長庚優於高醫。（圖／記者吳世龍攝）

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▲▼上百名高醫醫護今前往高雄市政府前拉布條抗議。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼ 不滿大同醫院經營換手！醫護衝高市府抗議　衛生局：長庚優於高醫。（圖／記者吳世龍攝）

上百名高醫醫護今前往高雄市政府前拉布條抗議，怒批衛生局此舉沒有考量千名員工的未來，並開嗆「你的議約，我的飯碗」、「深耕15載，醫護任人宰」、「幸福企業，長庚追不上高醫的車尾燈」，同時，也喊話拒絕黑箱議約，要求公平真相。

針對今日在市府前的記者會，衛生局表示，在大同醫院公開評選過程，絕大多數評審認為，長庚對於民眾就醫權益、減輕民眾負擔、重症醫療能力、醫護權益保障，都明顯優於高醫。

▲▼ 不滿大同醫院經營換手！醫護衝高市府抗議　衛生局：長庚優於高醫。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼不滿大同醫院經營換手！上百名高醫醫護今前往高雄市政府抗議。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼ 不滿大同醫院經營換手！醫護衝高市府抗議　衛生局：長庚優於高醫。（圖／記者吳世龍攝）

衛生局重申，市立醫院是市民的資產，並負有它照顧市民及公衛責任，不是財團醫院，更不是以營利為目的。今再次強調，市府的立場是，守護市民權益，不是財團的利益，更不能犧牲市民就醫的權益。

衛生局說明，今年底合約屆期，衛生局依法依規啟動「醫療合作」招標，計有「高醫法人」及「長庚法人」參與競標，於113年8月20日完成專家審議評選程序，無論第一階段或第二階段，長庚提出條件皆獲肯定。

▲▼不滿大同醫院經營換手！醫護衝高市府抗議　衛生局：長庚優於高醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲衛生局重申立場，強調長庚優於高醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

其中，為落實照顧長者及弱勢，長庚承諾大同醫院自114年起針對70歲以上長者就醫「免收門、急診掛號費」；低收入戶與身心障礙者於門、急診就醫則「全免掛號費及部分負擔」，預估長庚法人每年將減收4至5千萬元收入，用以回饋高雄長者及弱勢族群。

而長者常有特殊科別需要，周全診療科別，高醫優先議約時維持23個專科別，長庚則大幅增加到36個專科別，條件優於高醫。另外，提供急重症24小時服務，縮短南高雄80萬市民搶救時間 「長庚法人」也承諾每年投入6000萬到8000萬，將大同逐步升級「重度級緊急醫療責任醫院」，有效救助急重症患者。

▲▼不滿大同醫院經營換手！醫護衝高市府抗議　衛生局：長庚優於高醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲衛生局強調，市立醫院絕對不是「財團醫院」，要照顧市民，弱勢優先。（圖／記者賴文萱翻攝）

衛生局強調，市立醫院絕對不是「財團醫院」，要照顧市民，弱勢優先，不以營利為目的，並重申，市立大同醫院為市府及高雄市民的重要資產。本次協商過程中，所有員工權益均列為重點議題，相關權益逐條議約、載入合約。

後續也將嚴格要求市立醫院落實公衛醫療任務，各項指標需依規定履約，並監督核實對員工薪資福利待遇的重視及保障。交接時，會要求長庚及高醫須保障員工及病患權益。

▲▼不滿大同醫院經營換手！醫護衝高市府抗議　衛生局：長庚優於高醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲衛生局重申立場，必須堅守市民的利益，而非財團的利益，更不會在壓力下犧牲市民就醫的權益。（圖／記者賴文萱翻攝）

衛生局感謝大同醫護的努力，但「真相」就是：大多數的評委認為，高醫對大同醫院未來經營願景及資源均明顯不如長庚。市府的立場是，必須堅守市民的利益，而非財團的利益，更不會在壓力下犧牲市民就醫的權益。

▲▼不滿大同醫院經營換手！醫護衝高市府抗議　衛生局：長庚優於高醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

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