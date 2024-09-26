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罕見鏡面人！彰化3歲女童「內臟完全左右異位」　機率不到萬分之1

▲▼3歲女童內臟左右異位 。（圖／衛生福利部彰化醫院提供）

▲3歲女童內臟左右異位。（圖／衛生福利部彰化醫院提供）

記者游瓊華、吳佩蓁／台中報導

彰化縣田中鎮一名3歲吳姓女童，因罹患肺炎到醫院就醫，沒想到一照X光片竟發現她的心臟長在右側，連其他內臟也都左右相反，是醫界俗稱的「鏡面人」，罕見案例連醫師看了都一度以為是影像上傳錯誤。吳母說，這種機率小於萬分之一，買樂透也從沒這麼準過，但她只希望孩子健康長大。

▲▼3歲女童內臟左右異位 。（圖／衛生福利部彰化醫院提供）

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 ▲馬瑞杉主任。（圖／衛生福利部彰化醫院提供）

吳小妹日前因發燒咳嗽，到衛福部彰化醫院就醫，小兒科主任馬瑞杉一看X光片確診是肺炎，馬上要求住院，但令人驚訝的是，吳小妹不僅心臟左右調轉，經超音波等檢查發現，其他內臟也全都左右異位，醫生一度以為是影像上傳錯誤，經再三確認無誤。

一般人的肝臟在右上腹、脾臟在腹腔的左上方、胃在左上腹，吳小妹的肝臟和脾臟的位置對調、胃在右上腹，而一般人在右下方的盲腸變成在左下方，其他如肺臟、大血管等位置也都左右對調。

馬瑞杉表示，臨床上器官轉位主要分為兩種，只有心臟在右側，其他內臟器官位置正常，稱為「右位心」，另一種就是像吳小妹這種罕見個案，被稱為「完全性內臟異位」(situs inversus totalis)，內臟全部左右相反，呈鏡像樣態，其機率低於於萬分之一。

▲▼3歲女童內臟左右異位 。（圖／衛生福利部彰化醫院提供）

▲3歲女童因肺炎就醫，竟發現內臟左右異位，機率小於萬分之一。（圖／衛生福利部彰化醫院提供）

馬瑞杉指出，「完全性內臟異位」一般是隱性遺傳造成，其發生先天性心臟病的機率較一般人略高。一般而言，在產檢時如果使用高層次超音波是可以發現的，但臨床上也出現過個案到了老年才發現內臟左右異位。

吳母表示，她在產檢時有做高層次超音波，也不知為何都沒被發現，她和丈夫雙方家族都沒這種個案，不過，她懷孕初期高燒、身體起疹子，持續了1個月，檢查不出病因，服退燒藥及過敏藥，也不知是否藥物影響到小孩。女兒出生至今，似乎身體免疫力沒有同齡的小孩好，容易感冒生病，但活力還不錯。

對此醫師表示，一般而言，藥物影響比較可能的是造成器官畸形，內臟左右異位應該不是藥物造成。

吳母表示，知道女兒是「鏡面人」後，比較擔心她的健康問題，萬一以後發生意外需要緊急手術時，內臟異位的情況是否會影響手術？未來他們會更注意女兒成長的身體狀況，只希望女兒可以健康長大。

馬瑞杉指出，孩童的胸壁比較薄，聽診不易分出心跳的左右，所以吳小妹之前看診有可能沒被發現心臟位置異常。對於媽媽所擔心的手術問題，現在手術前都有影像確認，醫師會注意到，反倒是內臟出現疼痛等異狀時，一定要告訴醫師，將誤診的可能性降到最低。

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