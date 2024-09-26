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社會 社會焦點 保障人權

陸4海警船兩度闖金門水域！今年已42次　海巡署艦1對1監控驅離

記者張君豪、林名揚／連線報導

今天(26日)8時50分、及14時20分，海巡署金馬澎分署岸際雷達偵獲4艘大陸海警船在金門南方海域集結，海巡署發現大陸海警船，分別從4個點位同時航入我國限制水域。金馬澎分署立即指揮調度4艘巡防艇，採取1對1對應監控並驅離。

▲中國海警船26日分4艦兩梯次闖入我金門禁限制水域，海巡艇進行廣播驅離。（圖／記者張君豪翻攝）

▲中國海警船26日分4艦兩梯次闖入我金門禁限制水域，海巡艇進行廣播驅離。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

海巡署表示，8時50分時，大陸海警船舷號14515、14603、14609、14521分從自金門復興嶼、翟山、新湖、料羅南面4處航入我國水域。海巡署同步派遣4艘巡防艇進行對應驅離。沒想到，今天下午2時20分，相同舷號的4艘海警船再度以同樣方式闖入金門水域。

海巡署在指派4艘巡防艇應對，全程以中、英文廣播示警，嚴正宣告我方執法立場，並予以蒐證驅離，大陸海警船兩度闖入我金門禁限制水域，均逗留約 2小時後離去。
▲中國海警船26日分4艦兩梯次闖入我金門禁限制水域，海巡艇進行廣播驅離。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署指出：這是大陸海警船本月第4次編隊越界，今年累計已達42次航入我方離島水域。海巡署表示，大陸海警此舉無益於兩岸對等交流，兩岸必須共同肩負台海和平穩定的責任，呼籲中方體認區域和平穩定的重要性，真正為兩岸人民帶來福祉。

海巡署強調，捍衛主權的決心不變，將持續秉持不挑釁、不畏懼精神捍衛台海主權，以和平理性的態度維護我國海域安全與秩序，守護國家海洋權利。

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