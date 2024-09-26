國慶活動倒數！總統府周邊今起分階段交管　管制範圍一次看

▲國慶活動倒數，凱道9/26起分階段交管。（圖／國慶籌備委員會提供，點圖放大）



記者郭運興／台北報導

2024年雙十國慶將屆，國慶籌備委員會今(26日)表示，配合國慶大會各項慶祝活動，總統府周邊區域自9月26日23時起，分階段實施夜間標點畫線作業等各項交通管制措施，請用路人注意管制訊息，提早出門配合改道。

慶籌會表示，國慶大會預演活動則將於10月6日13時於府前展開，周遭區域將自當日11時至17時實施車輛管制，歡迎民眾到總統府前南北廣場觀賞。

▼國慶大會預演活動10月6日府前展開，周遭區域將自當日11時至17時實施車輛管制。（圖／國慶籌備委員會提供，點圖放大）

慶籌會指出，10月10日國慶當日，總統府周遭將配合國慶大會活動，實施兩階段交管，第一階段於核心區域進行人、車管制，時間自10月9日22時至10日13時；第二階段於周遭區域，實施車輛管制，時間自10日零時至13時，請民眾提早出門，遵守現場交管人員指揮，改道通行。

最後，慶籌會提醒，國慶日當日總統府前的升旗儀式，因實施人員及車輛管制，依往例未開放民眾觀禮，相關交管訊息可至國慶網站瀏覽查詢。另外也請受邀觀禮的民眾，儘量搭乘大眾運輸工具前往參加活動，避免壅塞造成不便。

▼國慶大會當天活動，人車管制範圍。（圖／國慶籌備委員會提供，點圖放大）