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卓榮泰宴請綠委聚焦總預算被卡　吳思瑤：據理力爭、持理而行

▲▼行政院長卓榮泰宴請民進黨立委，幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘受訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院長卓榮泰宴請民進黨立委，幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘受訪。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院第11屆第2會期上週五開議，行政院長卓榮泰照慣例宴請民進黨立委進行政策溝通。餐敘約進行2小時，會後黨團幹事長吳思瑤轉述指出，卓院長在會中遺憾總預算被藍白擋下，導致只能討論如何突圍，而非討論新年度的亮點計畫；吳提到，今天部會首長也很懇切跟執政黨委員說明，希望強化溝通，能夠讓藍白委員恢復理性，否則擋下的都是福國利民的預算、各縣市政府或立委努力爭取的建設。

吳思瑤說，卓榮泰院長率領行政院的相關首長今天來跟黨團立委進行意見交流，主要是內政、教育、交通還有司法法制四個委員會還有相關部會首長，大家直接針對新會期要推動的法案跟預算交換意見。

吳思瑤指出，今天都聚焦在被藍白聯手擋下的中央政府總預算案，相關部會都針對這主題進行意見交流。她說，卓院長在會中的發言很發人省思，「卓院長說，今天應當是行政部門可以非常光榮跟所有黨團同仁說明跟報告，新年度預算編列的亮點計畫，但此時此刻居然因為總預算被惡意擋下後，今天的場合不能談，反而只能談未來如何突圍、有多少預算被擋下，亮點變成黯淡無光」。

吳思瑤舉例，被擋下的總預算案中，最重要的是新增項目與新興計畫。內政部有高達90億的新增預算沒辦法執行；交通部有高達180億的，包括53億的交通平權計劃、104億的全國省道改善計畫。教育部方面，青年圓夢計畫、私立大學學雜費補助，都因此被擋下；文化部方面，包括各縣市政府積極爭取的地方文化館、博物館升級計畫，影視音產業基地，都被卡住。

吳思瑤指出，今天很多區域委員都非常關心地方建設因為總預算被擋下會受波及。以嘉義縣來說，民雄要打造航太暨無人機產業園區計畫、隔壁的嘉義市長黃敏惠爭取的市民中心計畫；台中市方面，文化部的國家漫畫館計畫；北台灣方面，南港到基隆的捷運前期規劃；屏東縣的荖濃溪防災、台南市的岸內影視基地發展計畫等，這些計畫、建設都被擋下，遍及全台灣。

吳思瑤強調，區域立委為人民奔走爭取建設，大家都會說成功爭取到什麼建設，可是被藍白擋下預算，地方的建設都化為幻影。吳說，今天部會首長也很懇切跟執政黨委員說明，希望強化溝通，能夠讓藍白委員恢復理性，否則擋下的都是福國利民的預算、各縣市政府或立委努力爭取的建設。

另外，吳思瑤說，卓院長也特別提到體育發展部，是新會期優先法案，今天教育部門也都在，爭取委員全力讓國人期待已久，重大優先法案能完成。

吳思瑤還說，原民會禁伐補償預算部分，卓院長也清楚說明，任何法案通過都要在適法性跟合理性上反映，立委可以爭取預算，但立委不能增加預算，希望執政黨委員能充分理解。

吳思瑤強調，立委審預算是天職，拒審預算就是瀆職，所有委員都會奉行預算法、財政紀律法精神，會在合理、合法範圍為人民爭取，而不是為難自己的國家、癱瘓自己的政府。

至於面對藍白聯手封殺總預算，有無策略因應？吳思瑤說，卓院長有具體要求各部會首長強化溝通，每一個預算都要能清楚說明，據理力爭、持理而行，相信透過完整論述，對於每一分預算的編列與後續執行規劃，能清清楚楚說明，強化跟在野黨溝通力道，更重要也是向社會訴求，行政立法團隊應當合作無間，都應當以福國利民目標一起前進。

蔡易餘則說，今天主要是跟整個行政團隊互相勉勵，面對藍白惡意把總預算擋在程序委員會，連討論都沒辦法討論，今天院長下達的指令，除了每一位立委在黨團努力外，要跟國民黨、民眾黨好好協商，也希望各部會不管是部長或行政官員，都可以強化跟所有在野黨立委的溝通，加強溝通讓總預算順利通過，是目前大家一致努力的目標。

▲▼行政院長卓榮泰宴請民進黨立委，幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘受訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲民進黨團書記長蔡易餘受訪。（圖／記者陳家祥攝）

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