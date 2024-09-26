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19歲女大生遭埋屍公園！兇手竟是「剛出獄性侵犯」　法國人怒了

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 菲莉萍遭一名摩洛哥移民殺害，遺體被埋在公園裡。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

法國巴黎發生一起恐怖事件，一名女大生遭人殺害後埋屍公園，調查發現兇手竟是一名剛出獄的性侵犯，本該被強制驅逐出境，案情曝光後震驚社會，點燃民眾怒火。

《每日郵報》報導，19歲死者菲莉萍（Philippine）生前在巴黎第九大學攻讀經濟學，上周在回爸媽家的路上失蹤，最後一次被目擊是在20日中午，地點距離學校約有幾百公尺，隔天卻被發現遭人殺害後埋在巴黎西部的布洛涅林苑（Bois de Boulogne）森林公園。

根據法媒《世界報》及BFM電視台，兇手是一名22歲摩洛哥移民塔哈（Taha O.），2019年因性侵一名學生入獄5年，今年6月20日出獄後被送往非法移民拘留中心，等待被驅逐出境，但因行政問題延宕，法官於9月3日將他釋放。

塔哈獲准離開拘留中心，本該住在特定飯店並定期向警方報到，但獲釋3天後就失聯，涉嫌殺害菲莉萍後逃往瑞士日內瓦，24日被捕，將被送回法國受審。

這起事件曝光後點燃眾怒，極右翼政黨國民聯盟（RN）也藉此呼籲加強移民法規，年僅29歲的黨主席巴德拉（Jordan Bardella）指控，菲莉萍的生命被一名摩洛哥移民偷走，批評政府在安全與移民問題上太過軟弱，「這名移民沒有權利待在這裡，卻能夠再次犯罪而不受懲罰」，「我們的司法太過寬大，我們國家失能，政府是時候採取行動了」。

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