　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「幽靈船」現蹤塞內加爾外海！驚見30具屍體　嚴重腐爛難辨識

▲▼2024年8月，移民乘坐木船，從塞內加爾出發，歷經7天航行，抵達西班牙加那利群島（Canary island）耶羅島（El Hierro）。。（圖／達志影像／美聯社）

▲2024年8月，移民乘坐木船從塞內加爾出發，歷經7天航行抵達西班牙加那利群島（Canary island）耶羅島（El Hierro）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

非洲西部國家塞內加爾（Senegal）外海驚見一艘漂浮的「幽靈船」，上頭至少尋獲30具人類遺骸，但因為嚴重腐爛而難以辨識。該國海軍初步研判，死者應為移民，目前已經展開調查。

塞內加爾海軍22日晚間接獲漁民通報，一艘木船在距離首都達卡（Dakar）約70公里處的海上漂流，23日上午終於拖入港口，但「由於遺體腐爛的嚴重程度，打撈、辨識與轉移行動，變得非常棘手。」

軍方根據腐爛程度研判，死者很可能是移民，在大西洋上漂流多日，終於被漁民發現。他們正在調查這艘船的出發時間與地點，以及原本究竟載著多少人。

▲前往歐洲尋找更好生活的北非移民船。（資料圖／路透）

▲儘管路程遙遠又危險，仍有許多非洲移民試圖前往歐洲。（資料圖／路透）

BBC報導，從塞內加爾前往西班牙加那利群島（Canary Islands）的移民數量，近期有所增長。歐洲國際邊界管理署（Frontex）表示，與前一年相比，這條大西洋路線的移民人數在2023年增加161%。聯合國也表示，去年約有4萬移民抵達加那利群島，近1000人在途中死亡或失蹤，但實際數字可能高得多。

這條路線只要單趟旅程，不需穿越撒哈拉沙漠與地中海，因此儘管路途危險，全長還超過1500公里，依然成為越來越多年輕西非移民的選擇。

對於塞內加爾年輕人而言，即使移民悲歌頻傳，失業、衝突與貧窮，依然驅使他們冒險從非洲西部前往加那利群島。當地漁民表示，因為外國商業拖網漁船的出現，他們不再能夠靠著捕魚維生，要不就是把漁船提供給人口走私販，要不就是自己也選擇離開母國。

今年8月，14具塞內加爾移民的腐爛遺體，在多明尼加外海被漁民發現。隨著移民相關死亡數激增，塞內加爾政府8月宣佈了一項10年計畫，旨在處理非法移民問題，近幾周已在該國海岸攔截了數百艘移民船。

ET快訊
宋慧喬不敢吃！　突撂中文「餓死了」原因超心疼
大學長國1瘋狂逼車！　撞爛小客車
快訊／TOYOTA Sienta撞測成績出爐
快訊／舔耳襲胸女助理遭判8月　宥勝上訴現身高院「雙手合十」
直擊／42歲宋慧喬本人超美！瘦到不科學
女大生遭輾斃！家屬氣憤質疑「當下是活著的」：我要告他殺人
機車噴空中爆火光！　恐怖畫面曝
無照19歲女開賓士去弔唁　掛假車牌被抓包

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日網氣炸！中國地方官稱「殺日本人是紀律」：美國也殺幾百個

日本石川破紀錄暴雨7死！　專家揭「3因素」讓河川氾濫災情擴大

加州起訴石油巨擘！　隱瞞「塑膠回收真相」騙百姓數十年

「幽靈船」現蹤塞內加爾外海！驚見30具屍體　嚴重腐爛難辨識

波音3萬人大罷工！　資方提議「調薪30%」恢復年終獎金

美大選章魚哥！搖擺州「餅乾民調」出爐　川普贏15%狠甩賀錦麗

日本推「週休三日」結局慘烈！　工作狂習慣每週上班60小時

真主黨多強？稱擁10萬戰士「火箭可攻以色列全境」　崛起一次看

G7警告：中東恐爆「更廣泛衝突」！　沒有國家能從中獲利

以軍突血洗黎巴嫩！CNN：以色列在玩「高風險遊戲」恐迎災難

駕駛禮讓大車匯入車道　獲對方比讚招手感謝❤

陳喬恩哽咽告白：最好的人來得晚一點　老公Alan承諾「我會永遠做妳的太陽」

「才報平安...」東海女學霸相驗　生還女同學滿身傷抵達殯儀館

東海女大生斑馬線遭公車撞亡　司機稱天色暗：看到2個黑影

【直接變成吐司趴】揪烤肉結果3位朋友都帶吐司？

周思齊引退淚喊「兄弟齊心」　下句惹全場爆笑！釣出女神♥

爸「推車管理師」勵志分享　原來只是去大賣場採購….

眾量級Andy獨自搬出認「一切歸零」！　再爆分手家寧：時間會給你們答案的

健身房遭撞！玻璃碎滿地　館長批包手男「拿錢辦事」

【衰到極致】出國忘帶護照+掉手機+掉護照一路雷還得流感？

日網氣炸！中國地方官稱「殺日本人是紀律」：美國也殺幾百個

日本石川破紀錄暴雨7死！　專家揭「3因素」讓河川氾濫災情擴大

加州起訴石油巨擘！　隱瞞「塑膠回收真相」騙百姓數十年

「幽靈船」現蹤塞內加爾外海！驚見30具屍體　嚴重腐爛難辨識

波音3萬人大罷工！　資方提議「調薪30%」恢復年終獎金

美大選章魚哥！搖擺州「餅乾民調」出爐　川普贏15%狠甩賀錦麗

日本推「週休三日」結局慘烈！　工作狂習慣每週上班60小時

真主黨多強？稱擁10萬戰士「火箭可攻以色列全境」　崛起一次看

G7警告：中東恐爆「更廣泛衝突」！　沒有國家能從中獲利

以軍突血洗黎巴嫩！CNN：以色列在玩「高風險遊戲」恐迎災難

行李箱藏102甲蟲回台灣！入關就被逮　珍稀寶石鍬形蟲恐遭銷毀　

「破火山口斷層」規模5地震也會有海嘯　專家籲：下修警報標準

台南白車「刷一整排」路邊機車再撞轎車　11汽機車破相

五月天邀請花蓮出道　周思齊：接下來要好好練歌了

「為給記者拍美照」宋慧喬不敢吃！　突撂中文「餓死了」原因超心疼

日網氣炸！中國地方官稱「殺日本人是紀律」：美國也殺幾百個

日本石川破紀錄暴雨7死！　專家揭「3因素」讓河川氾濫災情擴大

快訊／14:57花蓮秀林規模3.2地震　3縣市有感「最大震度2級」

詐團大玩《007》！提款卡藏火車站廁所垃圾袋　擦身過吐密碼

爛車修不好「暴衝撞2大1小車」　駕駛氣炸...1拳打穿擋風玻璃

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

國際熱門新聞

男囚「忍者式爬行」　闖女囚區洩慾

女童險遭性侵　猴子追打嚇跑噁狼

以色列宣布進入「緊急狀態」！

快訊／日本伊豆群島八丈島出現50cm海嘯

以色列血洗轟炸！黎巴嫩274死1024人傷

以色列發「紅色警報」　居民在陽台看飛彈被鐵穹攔截

中國2高管遭綁架撕票！台籍主嫌「李娜」落網

歐盟外交官：以黎接近爆發「全面戰爭」

韓新婚夫婦自然產「五胞胎」　1.7億韓元入袋

以色列24小時空襲逾1300目標　黎巴嫩：356死1246傷

最新8款Emoji要來了！票選第一名根本「社畜專用」

即／俄軍3度侵犯日本領空！日戰機射擊警告

衛星拍到60公尺巨坑　俄試射疑失敗

日本推「週休三日」結局慘烈！每週上班60hrs

更多熱門

相關新聞

福斯結束「歐洲製Polo」

福斯結束「歐洲製Polo」

為了專注在新電動休旅的開發，福斯（Volkswagen）宣布關閉Polo位於歐洲西班牙Pamplona的產線，結束其40年來生產歷程，後續Polo將由位於南非的Kariega工廠生產，台灣市場不受影響。

熱火力挺移民　社群發聲抨擊川普

熱火力挺移民　社群發聲抨擊川普

辛巴威將「殺200頭象」做肉乾　緩解糧食危機

辛巴威將「殺200頭象」做肉乾　緩解糧食危機

暴雨釀洪災　中西非與中歐均受創

暴雨釀洪災　中西非與中歐均受創

移民船在英吉利海峽「觸礁解體」釀8死

移民船在英吉利海峽「觸礁解體」釀8死

關鍵字：

移民難民非洲塞內加爾歐洲

讀者迴響

熱門新聞

金秀賢斷開企業家「宣布結束5年婚姻」

快訊／周杰倫「12月連唱4場」　售票時間、票價公佈

韓啦啦隊女神來台「1月只上場3次」！球團傻眼了

沈慶京遭爆：帶應、咪及名嘴女開房

全家都得糖尿病！　醫一看「三餐菜單」秒懂

國道追撞！女子噴飛趴地　3人無呼吸心跳

即／高雄小吃店2樓飄惡臭　驚見老闆陳屍床沿

手搖飲明天大杯珍珠鮮奶茶買1送1

美男來台按摩逼技師性服務！全裸被轟出門外

回歸大海畫面曝！活化石「龍宮貝」漁民依約放生

合庫銀7年來最大整頓！　今年共裁8間分行

iPhone 4S被鎖10年！陸妹子成功解鎖了

即／客運司機下跪道歉！女大生母親數度落淚

學霸女愛上詐欺前科犯　連命都賠上

「斑馬線沒行人」駕駛開過去挨罰6千

更多

最夯影音

更多

駕駛禮讓大車匯入車道　獲對方比讚招手感謝❤

陳喬恩哽咽告白：最好的人來得晚一點　老公Alan承諾「我會永遠做妳的太陽」

「才報平安...」東海女學霸相驗　生還女同學滿身傷抵達殯儀館

東海女大生斑馬線遭公車撞亡　司機稱天色暗：看到2個黑影

【直接變成吐司趴】揪烤肉結果3位朋友都帶吐司？

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面