「幽靈船」現蹤塞內加爾外海！驚見30具屍體　嚴重腐爛難辨識

▲2024年8月，移民乘坐木船從塞內加爾出發，歷經7天航行抵達西班牙加那利群島（Canary island）耶羅島（El Hierro）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

非洲西部國家塞內加爾（Senegal）外海驚見一艘漂浮的「幽靈船」，上頭至少尋獲30具人類遺骸，但因為嚴重腐爛而難以辨識。該國海軍初步研判，死者應為移民，目前已經展開調查。

塞內加爾海軍22日晚間接獲漁民通報，一艘木船在距離首都達卡（Dakar）約70公里處的海上漂流，23日上午終於拖入港口，但「由於遺體腐爛的嚴重程度，打撈、辨識與轉移行動，變得非常棘手。」

軍方根據腐爛程度研判，死者很可能是移民，在大西洋上漂流多日，終於被漁民發現。他們正在調查這艘船的出發時間與地點，以及原本究竟載著多少人。

▲儘管路程遙遠又危險，仍有許多非洲移民試圖前往歐洲。（資料圖／路透）



BBC報導，從塞內加爾前往西班牙加那利群島（Canary Islands）的移民數量，近期有所增長。歐洲國際邊界管理署（Frontex）表示，與前一年相比，這條大西洋路線的移民人數在2023年增加161%。聯合國也表示，去年約有4萬移民抵達加那利群島，近1000人在途中死亡或失蹤，但實際數字可能高得多。

這條路線只要單趟旅程，不需穿越撒哈拉沙漠與地中海，因此儘管路途危險，全長還超過1500公里，依然成為越來越多年輕西非移民的選擇。

對於塞內加爾年輕人而言，即使移民悲歌頻傳，失業、衝突與貧窮，依然驅使他們冒險從非洲西部前往加那利群島。當地漁民表示，因為外國商業拖網漁船的出現，他們不再能夠靠著捕魚維生，要不就是把漁船提供給人口走私販，要不就是自己也選擇離開母國。

今年8月，14具塞內加爾移民的腐爛遺體，在多明尼加外海被漁民發現。隨著移民相關死亡數激增，塞內加爾政府8月宣佈了一項10年計畫，旨在處理非法移民問題，近幾周已在該國海岸攔截了數百艘移民船。