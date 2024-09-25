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替陳亭妃出氣「郭國文割稻尾」反被喊告！詹江村：我說的都是實話

▲國民黨籍桃園市議員詹江村去年遭某遭周刊王爆料「硬上女鐵粉」新聞，事後對撰文記者與編輯提告，桃檢偵結予以不起訴處分。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨籍桃園市議員詹江村。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

國民黨桃園市議員詹江村今（25日）爆料，民進黨立委陳亭妃傳訊給他的朋友，表示遭同黨立委郭國文重複會勘「割稻尾」，不過此說法也遭陳、郭2人反駁，其中陳亭妃更表示不排除訴諸法律。對此，詹江村直言「我說的都是實話」，並痛批郭國文若真的是唯一關心西港胡麻的立委，「那人家老百姓為什麼還找陳亭妃而不找你？你還不知道自我反省嗎？」

詹江村25日在臉書PO出對話截圖指出，陳亭妃在本月24日進行會勘，但消息見報之後，郭國文卻在隔日馬上緊跟在後辦理會勘，企圖割陳亭妃的稻尾，浪費國家資源，因此陳亭妃也傳訊給他的朋友，告知自己被郭國文欺負、抹黑、割稻尾，而友人也希望藉由他的臉書，昭告天下郭國文是怎麼欺負陳亭妃。

▲詹江村PO出對話截圖，聲稱陳亭妃不滿同黨立委郭國文「割稻尾」。（圖／翻攝自Facebook／詹江村）

▲詹江村PO出對話截圖，聲稱陳亭妃不滿同黨立委郭國文「割稻尾」。（圖／翻攝自Facebook／詹江村）

然而，此說法曝光後，陳亭妃則公開反駁，痛批詹江村故意分化民進黨內部的團結，自己拼湊資料，進行偽造身份的發文，這種行為她無法接受，已經與律師討論相關法律問題，不排除訴諸法律。

至於被指控的郭國文則表示，對於西港胡麻的關心，農業部證實今年他是「唯一」一位辦理會勘的立委，因為這是他的選區，他都及時關心，往年是如此，未來也會是如此。他強調，既然他是唯一會勘的人，自然而然沒有重複會勘的問題。

對此，詹江村傍晚也再度發文，強調「我說的都是實話」，並重申陳亭妃會勘上了媒體，郭國文隔天同一個地方馬上跟著辦會勘，重複浪費國家資源，「這不是割稻尾，什麼才是割稻尾啦！如果郭國文你是唯一關心西港胡麻的立委，那人家老百姓為什麼還找陳亭妃而不找你，你還不知道自我反省嗎？」最後還狠酸一句「欺負老人家的郭大立委」。

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